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В России стали доступны Mercedes-Benz CLS с двухлитровым турбомотором
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В России стали доступны Mercedes-Benz CLS с двухлитровым турбомотором 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
Как сообщают российские автодилеры немецкого премиального автобренда, автомодель Mercedes-Benz CLS пополнилась теперь еще и четырехцилиндровым турбомотором.
Ранее на российском авторынке предлагалась указанная автомодель с дизельными моторами: на 2,9 литра и 286 л.с., а также на 340 л.с. Бензиновая версия была представлена трехлитровым мотором на 367 л.с.
Как известно, двухлитровый турбомотор может работать в составе гибридной силовой установки EQ-Boost. Тут ДВС выдает 299 л.с., а компактный электромотор — 14 л.с. Последний применяется системой для сглаживания рывков и разгона автомобиля.
На европейском авторынке обсуждаемая автомодель будет представлена в полноприводной и заднеприводной модификации.
Российский вариант будет предложен исключительно в полноприводном исполнении. Трансмиссия реализована девятиступенчатой коробкой-автоматом.
Ориентировочная стоимость автоновинки стартует от 5100000 российских рублей.
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