В России стали доступны Mercedes-Benz CLS с двухлитровым турбомотором

Как сообщают российские автодилеры немецкого премиального автобренда, автомодель Mercedes-Benz CLS пополнилась теперь еще и четырехцилиндровым турбомотором.

Ранее на российском авторынке предлагалась указанная автомодель с дизельными моторами: на 2,9 литра и 286 л.с., а также на 340 л.с. Бензиновая версия была представлена трехлитровым мотором на 367 л.с.

Как известно, двухлитровый турбомотор может работать в составе гибридной силовой установки EQ-Boost. Тут ДВС выдает 299 л.с., а компактный электромотор — 14 л.с. Последний применяется системой для сглаживания рывков и разгона автомобиля.

На европейском авторынке обсуждаемая автомодель будет представлена в полноприводной и заднеприводной модификации.

Российский вариант будет предложен исключительно в полноприводном исполнении. Трансмиссия реализована девятиступенчатой коробкой-автоматом.

Ориентировочная стоимость автоновинки стартует от 5100000 российских рублей.