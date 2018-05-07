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Битву УАЗа и Hummer сняли на видео
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Битву УАЗа и Hummer сняли на видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
А провели «баттл» любители экстремальных экспериментов из WarGonzo.
Отечественный автопром представлял УАЗ-31512, переделанный в классическую 469-ю модель. Мосты у внедорожника были «военные» с бортовыми редукторами, двигатель японский — 2,7 литра, турбодизель.
Ему противостоял Hummer 1992 года. Модель, как заметил хозяин, редкая даже для американской военной техники. Это двухдверный пикап. Объем «движка» — 6,2 литра, мощность — 150 лошадиных сил.
Для начала испытатели решили проверить миф о том, что УАЗы могут ездить по рельсам, поскольку габариты машины изначально на это рассчитаны.
Действительно, автомобиль справился с задачей, хотя двигался очень медленно. Смог он без особых усилий преодолеть железнодорожное полотно и перпендикулярно.
А вот Hammer просто-напросто оказался шире рельс, так что ему пришлось «ковылять» по шпалам. С большим трудом, но все же «американец» переехал железную дорогу и поперек.
Подтопленное поле обе машины преодолели без особых проблем.
А вот потом, на пути к следующему пункту, случилось непредвиденное — Hummer намертво увяз в весеннем снегу.
Казалось бы, здесь настал звездный час нашего УАЗа. Достаточно вытащить соперника на буксире и тем самым подчеркнуть свое полное превосходство. Но российскому автомобилю не хватило массы и мощности.
В итоге внедорожникам присудили ничью. А победила в соревновании, по меткому определению судьи, «земля-матушка».
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