Битву УАЗа и Hummer сняли на видео

А провели «баттл» любители экстремальных экспериментов из WarGonzo.

Отечественный автопром представлял УАЗ-31512, переделанный в классическую 469-ю модель. Мосты у внедорожника были «военные» с бортовыми редукторами, двигатель японский — 2,7 литра, турбодизель.

Ему противостоял Hummer 1992 года. Модель, как заметил хозяин, редкая даже для американской военной техники. Это двухдверный пикап. Объем «движка» — 6,2 литра, мощность — 150 лошадиных сил.

Для начала испытатели решили проверить миф о том, что УАЗы могут ездить по рельсам, поскольку габариты машины изначально на это рассчитаны.

Действительно, автомобиль справился с задачей, хотя двигался очень медленно. Смог он без особых усилий преодолеть железнодорожное полотно и перпендикулярно.

А вот Hammer просто-напросто оказался шире рельс, так что ему пришлось «ковылять» по шпалам. С большим трудом, но все же «американец» переехал железную дорогу и поперек.

Подтопленное поле обе машины преодолели без особых проблем.

А вот потом, на пути к следующему пункту, случилось непредвиденное — Hummer намертво увяз в весеннем снегу.

Казалось бы, здесь настал звездный час нашего УАЗа. Достаточно вытащить соперника на буксире и тем самым подчеркнуть свое полное превосходство. Но российскому автомобилю не хватило массы и мощности.

В итоге внедорожникам присудили ничью. А победила в соревновании, по меткому определению судьи, «земля-матушка».