Владимир Путин впервые приехал на церемонию инаугурации на отечественном автомобиле

Фото © kremlin.ru Справедливости ради, вспомним, что лидеры СССР выезжали на официальные мероприятия исключительно на отечественных машинах. Для этого на заводе ЗИЛ еще до войны заработало специальное КБ и к нему секретное автосборочное производство. Но это осталось в прошлом. Оставшиеся в строю машины еще можно увидать в «деле» — пара серых ЗИЛов-41041 АМГ по-прежнему открывает военные парады на Красной Площади. Нет-нет, да и пронесется по безлюдной воскресной Москве бронированный ЗИЛ— 41072 «Скорпион» –только колеса шуршат. Этот «танк во фраке» и сегодня куда-то спешит!

Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется

На промплощадке Научного Автомоторного института «НАМИ» решено развернуть выпуск целой серии отечественных автомобилей, разработанных специально для вип-кортежей. Первым заказчиком машины выступила Федеральная Служба Охраны России (ФСО), которая, как известно, и содержит президентскую «конюшню».

Известно, что под её капотом её капотом находится мотор мощностью 800 лошадиных сил, а вес машины достигает 6 тонн.

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