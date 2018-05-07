Новый BMW X7 — стали известны новые подробности о внедорожнике

Работники BMWBlog получили возможность протестировать флагманский баварский внедорожник BMW X7. И тут же поведали миру новые подробности о самом большом автомобиле компании.

После забегов с рулеткой выяснилось, что длина BMW X7 составляет 5100 мм, ширина — 2020 мм, высота — 1800 мм, а колёсная база — 3010 мм. Таким образом новинка примерно на 200 мм длиннее, на 80 мм шире и на 40 мм выше, чем BMW X5 , а расстояние между осями у флагмана больше на 76 мм.

Один из нескольких прототипов, на которых по воле BMW катались представители СМИ, был оснащён известным 4,4-литровым битурбодвигателем V8. Также «испытателям» достался вариант с 3,0-литровым дизелем. Обе версии — с восьмиступенчатым «автоматом», рычаг переключения которого будет украшен кристаллами Сваровски. Мощность моторов не сообщается.

BMW X7 будет доступен не только c семиместным, но и с шестиместным салоном, регулируемой пневматической подвеской, колёсными дисками размером от 20 до 22 дюймов. Опционально будет предложена спортивная выхлопная система, полноуправляемое шасси. Вес внедорожника составит примерно 2300 кг.

Кроме этого BMW X7 получит обновлённую систему iDrive с крупным 12,3-дюймовым дисплеем и полностью цифровую приборную панель того же размера. Официальная премьера BMW X7 запланирована на конец 2018 года. Производство внедорожника будет налажено на заводе компании в Спартанбурге (Южная Каролина, США), где BMW выпускает также модели X3, X4, X5 и X6, включая X5 M и X6 M.