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Гибридный Nissan Rogue в США оценили в 27 995 долларов
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Гибридный Nissan Rogue в США оценили в 27 995 долларов 

Auto.Today 50 минут назад
Фото: Auto.Today
Японский производитель представил прайс-лист на новый Nissan Rogue Hybrid 2018 модельного года.
Гибридная версия популярного кроссовера Nissan оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, соединенным с электрическим мотором. Совокупная отдача силовой установки, подключенной к коробке передач X-Tronic CVT, составляет 176 лошадиных сил. В результате чего автомобиль расходует примерно 7,3 литра на 100 километров по городу и 6,72 литров на 100 километров по шоссе.
Rogue Hybrid, как и стандартный Rogue, получает несколько важных улучшений, включая информационно-развлекательную систему Nissan Connect с поддержкой Android Auto и Apple Car Play. Начиная с комплектации SL клиентам доступен интеллектуальный круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы, система Intelligent Lane Intervention и автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов.
Интерьер получает особый дизайн Zero Gravity, объединяющий элегантные детали с функциональность. Главные из них: регулируемое сидение водителя и переднего пассажира, а также для моделей SL предоставляется высококачественная кожаная обивка.
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