Toyota Land Cruiser Prado — один из немногих автомобилей, чей дизайн умышленно или нет, но создавался явно на десятилетия вперед. Иначе, чем еще объяснить тот факт, что решение о проведении рестайлинга четвертого поколения внедорожника было продиктовано, скорее, хорошими манерами японского производителя, нежели снижением покупательского интереса к данной конкретной модели. Вот и наш тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado в новом его обличии стал лишь незначительным моментом в истории автомобиля, но в нашей жизни — настоящим событием. Перекочевавший с «двухсотого» Лэнд Крузера капот теперь разгоняет грязь российских дорог одной только грубо рубленной, но прекрасной в своей брутальности формой. Легко заметить, что количество углов на переднем бампере заметно выросло, а сам «фасад» стал еще более капитальным и внушительным. Хитрющий прищур фар будто подначивает: «Ну, давай, попробуй перепрыгнуть этот забор!», подразумевая, конечно, частокол радиаторной решетки. В салоне автомобиля рояльный лак на некоторых покрытиях мирно сосуществует с пластмассовыми вставками «под дерево», а классическое оформление салона перекликается с таким же интерфейсом и картинкой центрального тачскрина. Поймите правильно, здесь нет никаких претензий к скорости отклика и навигации, но в 2018-ом в плане функционала хотелось бы чего-нибудь не настолько примелькавшегося на тех же Toyota Hilux и RAV4. Как и положено большому внедорожнику, места внутри Toyota Land Cruiser Prado достаточно не только для компании из четырех крупных рыбаков со всеми прибамбасами для зимней рыбалки, но и их солидного улова, который, в случае чего, всегда можно прикупить по дороге домой. Можно отметить, что «Прадик» хорош еще и тем, что сам по себе весит немало, а вывести его из равновесия не так-то просто. Для наших «уставших» пассажиров и водителя это приятно тем, что никого точно не укачает — подвеска аккуратно отрабатывает неровности дорожного полотна и бездорожного нечто. Нашу версию с 2,8-литровым дизельным двигателем на 177 л.с. никак нельзя назвать «вжаривающей», но это обидно только до момента пока вы не узнаете, что на каждые ваши четыре заправки у владельца более мощного бензинового Prado приходится пять или около того. На самом деле и «дизель» может показать характер, переключи вы его в режимы Sport или Sport Plus, но, как это часто бывает в удобных интерьерах больших автомобилей, ты быстро понимаешь напрасность всякой суеты. Поздравляем, добро пожаловать в клуб! Отныне для вас будут существовать лишь два других режима для размеренной езды: Econom и Normal. Удивительным образом Toyota Land Cruiser Prado не вызывает негативных эмоций своей предсказуемостью — классический дизайн экстерьера продолжает привлекать внимание и вызывать уважение на дороге, простор и удобство салона дарят удовольствие от поездки, а умеренный расход дизельного топлива дарит приятную иллюзию экономии. Внедорожник можно назвать приятным во всех смыслах, если вы изначально готовы были отдать порядка трех-четырех миллионов за автомобиль, который спокойно может верой и правдой прослужить и пять, и десять, и даже более лет, не выходя при этом из моды.
Характеристики
Габариты, д/ш/в, мм: 4840, 1885, 1895 Снаряженная масса: 2235 кг Двигатель: дизель Мощность: 177 л.с. Разгон до сотни, сек: 13,9 Привод: постоянный полный Тестовый расход топлива: 7,5 л/100 км Цена базовой комплектации: 2 289 000 р. Цена протестированного автомобиля: 3 955 000 р.