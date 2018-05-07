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Маск назвал новые сроки появления Tesla Model Y
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Маск назвал новые сроки появления Tesla Model Y 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Информация о переносе выпуска новинки появилась сразу после оглашения финансовых результатов Tesla за первый квартал 2018 года. Производитель, напомним, понес убытки в размере 710 млн долларов.
Как сообщает AutoExpress со ссылкой на главу Tesla, рекордные потери компании связаны с провальным запуском автомобиля Tesla Model 3 — производитель до сих пор не вышел на запланированные мощности сборки в 5 тыс. экземпляров в неделю. В связи с этим новый кроссовер Tesla Model Y не встанет на конвейер раньше, чем через 24 месяца, заявил Маск.
О компактном электрическом кроссовере Model Y известно, что он будет построен на платформ Model 3 и получит дизайн в стиле Model X. В частности, SUV унаследует от старшей модели задние распашные двери типа «крыло чайки».
Напомним, в июне состоится собрание совета директоров Tesla, на котором будет обсуждаться новая политика компании. Она предполагает увольнение Илона Маска с должности руководителя Tesla и назначение нового независимого директора. По предварительным данным, большинство членов совета директоров смену руководства не поддерживает.
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