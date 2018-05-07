Ещё
Компания Tesla выставит счет Bosch из‐за проблем в автомобилях Model S
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания Tesla выставит счет Bosch из‐за проблем в автомобилях Model S 

360tv.ru 1 час назад
Tesla сообщила об отзыве 125 тысяч электроседанов Model S. Американская компания планирует взыскать издержки с Bosch, сообщило ИА Nation News.
В автомобилях Model S обнаружили чрезмерную коррозию рулевой колонки. Это связано с дефектными болтами, которые Bosch заказала у поставщиков. Представители немецкой копании ситуацию пока не комментировали.
Audi AG отзывает 1,16 миллиона автомобилей по всему миру из‐за проблемы с электронасосом системы охлаждения двигателя. Неисправность может привести к возгоранию.
360tv.ru: последние новости
Китай отменил пошлины на импортные лекарства Культовые трехдверные внедорожники: какие модели вошли в топ‐10 «королей бездорожья» Компания Рorsche презентовала новый внедорожник Cayenne E‐Hybrid
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД160
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Появились данные о новом паркетнике Opel Mokka X
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение