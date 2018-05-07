Компания Tesla выставит счет Bosch из‐за проблем в автомобилях Model S 

Tesla сообщила об отзыве 125 тысяч электроседанов Model S. Американская компания планирует взыскать издержки с Bosch, сообщило ИА Nation News.
В автомобилях Model S обнаружили чрезмерную коррозию рулевой колонки. Это связано с дефектными болтами, которые Bosch заказала у поставщиков. Представители немецкой копании ситуацию пока не комментировали.
Audi AG отзывает 1,16 миллиона автомобилей по всему миру из‐за проблемы с электронасосом системы охлаждения двигателя. Неисправность может привести к возгоранию.