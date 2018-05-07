Появились данные о новом паркетнике Opel Mokka X

Как оказалось, компания Opel не будет использовать наработки General Motors при сборке нового поколения автомобилей.

Представители известного бренда, которые ранее входили в состав крупнейшего автомобильного концерна, сообщили, что в настоящее время технологии и достижения американской компании нельзя считать лучшими. Именно поэтому инженеры и прочие специалисты бренда вынуждены были отказаться от привычного шасси General Motors при разработке концептуальных моделей транспортных средств нового поколения.

Кроме того, специалисты бренда пояснили, почему именно они приняли такое решение. Дело в том, что эта платформа весьма тяжелая и абсолютно не подходит для электрификации машины. Альтернативным вариантом была выбрана архитектура PSA Group. Именно на ней и будет построен новый паркетник модели Mokka X.

Мировая премьера этого автомобиля состоится через два года. Уже известно, что габариты нового кроссовера увеличатся. Информации о технических характеристиках машины пока нет.