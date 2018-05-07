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Volkswagen увеличил продажи в России в апреле на 23%
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Volkswagen увеличил продажи в России в апреле на 23% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальные дилеры Volkswagen увеличили продажи новых легковых автомобилей в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года на 22,7%, до 8,9 тыс. штук, сообщили в компании.
Продажи VW в январе-апреле 2018 года увеличились на 20,1% и составили 30,2 тыс. автомобилей.
Основные продажи в апреле пришлись на модели Pplo (4,9 тыс. штук) и Tiguan (2,9 тыс. штук), который собираются на заводе VW в Калуге.
«Мы рады наблюдать высокие результаты, которые были достигнуты за счет продаж в сегменте SUV», — сказал руководитель марки Volkswagen в России Ларс Химмер.
Volkswagen собирает большинство моделей для российского рынка на своем заводе в Калуге, а также на мощностях группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
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