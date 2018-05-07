BMW, Ford и GM хотят внедрить блокчейн в свои автомобили

BMW, Ford , GM, Renault и ряд технологических партнеров (включая Bosch и IBM ) создали Mobility Open Blockchain Initiative — специальную группу, которая позволит внедрить технологию блокчейн в транспортных средствах. Компании намерены предоставить новые стандарты, позволяющее обеспечить безопасные платежи абсолютно за все услуги, начиная с проката автомобилей, совместного их использования и до оплаты за посещение автомойки.

Новая технология будет очень полезна при обмене данными между транспортными средствами, а также для достоверной идентификации автомобилей в случаи отслеживания украденных машин, проверке подлинности различных запасных частей или при просмотре записей дорожно-транспортных происшествии. Также весомым преимуществом единой системы станет универсальность (производителям не придется создавать десятки отдельных сервисов), высокий уровень безопасности и ощутимое снижение стоимости услуг.