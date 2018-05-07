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BMW, Ford и GM хотят внедрить блокчейн в свои автомобили
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BMW, Ford и GM хотят внедрить блокчейн в свои автомобили 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
BMW, Ford, GM, Renault и ряд технологических партнеров (включая Bosch и IBM) создали Mobility Open Blockchain Initiative — специальную группу, которая позволит внедрить технологию блокчейн в транспортных средствах. Компании намерены предоставить новые стандарты, позволяющее обеспечить безопасные платежи абсолютно за все услуги, начиная с проката автомобилей, совместного их использования и до оплаты за посещение автомойки.
Новая технология будет очень полезна при обмене данными между транспортными средствами, а также для достоверной идентификации автомобилей в случаи отслеживания украденных машин, проверке подлинности различных запасных частей или при просмотре записей дорожно-транспортных происшествии. Также весомым преимуществом единой системы станет универсальность (производителям не придется создавать десятки отдельных сервисов), высокий уровень безопасности и ощутимое снижение стоимости услуг.
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