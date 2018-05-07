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Volkswagen Teramont — меняет правила игры!
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Volkswagen Teramont — меняет правила игры! 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Размер, внушающий уважение.
Дизайн, привлекающий восхищенные взгляды.
Мощность, оставляющая незабываемое впечатление.
Volkswagen Teramont — Больше, чем просто БОЛЬШОЙ!
Этот автомобиль заставит ваше сердце биться чаще. Теперь вы управляете мощью, и мощь подвластна вам! На Volkswagen Teramont устанавливается 4-цилиндровый двигатель R4 TSI с турбонаддувом или 6-цилиндровый двигатель VR6 FSI. Оба двигателя агрегатируются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4MOTION. Ведь больше мощности — больше драйва.
Но не стоит забывать про смелый дизайн и высокую практичность это автомобиля:
7 сидений, 3 ряда — вам больше не будет тесно; 3-х зонный автоматический климат-контроль Climatronic поможет подстроить условия специально для вас; передние сиденья с электрорегулировками, водительское сиденье с памятью регулировок; цифровая приборная панель Active Info Display, которая вас понимает; повышенная прочность; интеллектуальная система аварийного реагирования; автоматическая система торможения после столкновения. ⠀
И это лишь малая часть того, чем может вас удивить Volkswagen Teramont.
И лучшее, что АВТОПРЕСТУС может сделать для вас — это предложить вам уникальные условия на приобретение этого автомобиля.
Хотите узнать больше про сам автомобиль? Приезжайте к нам в салон или звоните по телефону +7 (495) 232-23-32, и наши менеджеры помогут вам.
Хотите сначала испытать его? У вас будет такая возможность! Любой желающий может взять тест-драйв и лично познакомиться с данным автомобилем.
Но главное — это не упустить шанс стать обладателям замечательного кроссовера Volkswagen Teramont на самых выгодных условиях — от 2 799 000 рублей!
Не теряйте такого шанса!
АВТОПРЕСТУС
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17  autoprestus.ru
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