Volkswagen Teramont — меняет правила игры!

Размер, внушающий уважение.

Дизайн, привлекающий восхищенные взгляды.

Мощность, оставляющая незабываемое впечатление.

Этот автомобиль заставит ваше сердце биться чаще. Теперь вы управляете мощью, и мощь подвластна вам! На Volkswagen Teramont устанавливается 4-цилиндровый двигатель R4 TSI с турбонаддувом или 6-цилиндровый двигатель VR6 FSI. Оба двигателя агрегатируются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4MOTION. Ведь больше мощности — больше драйва.

Но не стоит забывать про смелый дизайн и высокую практичность это автомобиля:

7 сидений, 3 ряда — вам больше не будет тесно; 3-х зонный автоматический климат-контроль Climatronic поможет подстроить условия специально для вас; передние сиденья с электрорегулировками, водительское сиденье с памятью регулировок; цифровая приборная панель Active Info Display, которая вас понимает; повышенная прочность; интеллектуальная система аварийного реагирования; автоматическая система торможения после столкновения. ⠀

И это лишь малая часть того, чем может вас удивить Volkswagen Teramont.

И лучшее, что АВТОПРЕСТУС может сделать для вас — это предложить вам уникальные условия на приобретение этого автомобиля.

Хотите узнать больше про сам автомобиль? Приезжайте к нам в салон или звоните по телефону +7 (495) 232-23-32, и наши менеджеры помогут вам.

Хотите сначала испытать его? У вас будет такая возможность! Любой желающий может взять тест-драйв и лично познакомиться с данным автомобилем.

Но главное — это не упустить шанс стать обладателям замечательного кроссовера Volkswagen Teramont на самых выгодных условиях — от 2 799 000 рублей!

Не теряйте такого шанса!

АВТОПРЕСТУС

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17 autoprestus.ru