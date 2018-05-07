Бывший генеральный директор Opel присоединяется к новому стартапу Evelozcity

Бывший исполнительный директор Opel Карл-Томас Нойманн покинул свой пост, однако решил не сидеть на месте и продолжить разрабатывать и модернизировать электрические транспортные средства в рамках нового проекта Evelozcity в Лос-Анджелесе.

Нойманн получит очень важную роль в стартапе и будет отвечать за концепции мобильности, а также опыт и маркейтинг, связанный с продвижение автомобилей. Напоминаем, до вступления в должность Opel, Нойманн занимал пост исполнительного директора Volkswagen Group China, исполнительного директора Continental и занимался инверсионной детальностью, а именно был одним из основных инвесторов Evelozcity.

«Это разрушительные времена для традиционной автомобильной промышленности», — сказал Нойманн. «Нам нужны новые концепции транспорта и электрическая мобильность. Я рассмотрел множество вариантов и считаю, что традиционные автопроизводители не будут управлять изменениями. Evelozcity отражает мои убеждения в том, что требуется, и именно поэтому я присоединился».