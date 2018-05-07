Ещё
Бывший генеральный директор Opel присоединяется к новому стартапу Evelozcity
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший генеральный директор Opel присоединяется к новому стартапу Evelozcity 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Бывший исполнительный директор Opel Карл-Томас Нойманн покинул свой пост, однако решил не сидеть на месте и продолжить разрабатывать и модернизировать электрические транспортные средства в рамках нового проекта Evelozcity в Лос-Анджелесе.
Нойманн получит очень важную роль в стартапе и будет отвечать за концепции мобильности, а также опыт и маркейтинг, связанный с продвижение автомобилей. Напоминаем, до вступления в должность Opel, Нойманн занимал пост исполнительного директора Volkswagen Group China, исполнительного директора Continental и занимался инверсионной детальностью, а именно был одним из основных инвесторов Evelozcity.
«Это разрушительные времена для традиционной автомобильной промышленности», — сказал Нойманн. «Нам нужны новые концепции транспорта и электрическая мобильность. Я рассмотрел множество вариантов и считаю, что традиционные автопроизводители не будут управлять изменениями. Evelozcity отражает мои убеждения в том, что требуется, и именно поэтому я присоединился».
В Evelozcity участвует множество других личностей, связанных с автомобильной промышлиностью, в том числе бывший финансовый директор Faraday Future и BMW Штефан Краусе, бывший технический директор Faraday Future Ульрих Кранц и Ричард Ким, дизайнер BMW i3, i8 и Faraday Future FF 91. Отмечается, компания, основанная в декабре 2017 года, намерена представить свою первую модель к 2021 году.
Auto.Today: последние новости
Названия Ford Maverick и Timberline могут получить будущие внедорожники BMW, Ford и GM хотят внедрить блокчейн в свои автомобили BMW представил высокопроизводительный M2 Competition
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД162
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Появились данные о новом паркетнике Opel Mokka X
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение