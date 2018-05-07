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Названы лучшие и худшие седаны на вторичном авторынке РФ
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Названы лучшие и худшие седаны на вторичном авторынке РФ 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Названы лучшие и худшие седаны на вторичном авторынке РФ Аналитики сервиса CarPrice опубликовали рейтинг лучших и худших предложений на вторичном авторынке в сегменте седанов, возраст которых составляет от 3 до 4 лет. В данный ТОП вошли автомобили с наибольшим количеством звездочек по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Максимальное количество звезд — 20 (идеальное состояние).
В сегменте седанов по цене до 500 тысяч рублей лидером стало первое поколение Hyundai Solaris в обновленной версии. Чаще всего при перепродаже этого автомобиля его техническое состояние близко к идеальному. Второе место занимает Peugeot 408, третье — Volkswagen Polo V, четвертое — Renault Fluence I Рестайлинг, а пятерку замыкает Renault Logan второй генерации. Последнее место этого рейтинга оказалось за моделью Chevrolet Cobalt II.
В классе 4-дверок по цене от 500 тысяч рублей до миллиона лидирует Volkswagen Jetta шестой генерации. Вторая позиция оказалась за Kia Cerato третьего поколения, третья строчка была отдана Audi A4 IV Рестайлинг, четвертая — Toyota Corolla XI, а пятая третьему поколению Mazda3.
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