Названы лучшие и худшие седаны на вторичном авторынке РФ

Названы лучшие и худшие седаны на вторичном авторынке РФ Аналитики сервиса CarPrice опубликовали рейтинг лучших и худших предложений на вторичном авторынке в сегменте седанов, возраст которых составляет от 3 до 4 лет. В данный ТОП вошли автомобили с наибольшим количеством звездочек по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Максимальное количество звезд — 20 (идеальное состояние).