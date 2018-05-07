Новые автобренды из Китая покоряют юг России

В настоящее время на автомобильном рынке наблюдается рост популярности китайских автомобильных брендов. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2018 года в России было продано более 2,3 тысяч единиц машин китайских марок, что на 17% больше, чем год назад. При этом продажи марки FAW увеличились за месяц в 7 раз. Общая доля китайских брендов составляет более 2% от всего объема российского рынка.

В Ростове-на-Дону в «Модус Авто» на пр. Шолохова, 312 также появились новинки — Faw Besturn X80 и Changan CS35.

Кроссовер Faw Besturn X80 оснащен давно зарекомендовавшим себя шестиступенчатым японским автоматом Aisin. В комплектацию Comfort, которая доступна для покупки в России, входят система курсовой устойчивости и помощи при старте на подъёме, две подушки безопасности, противотуманки и светодиодные ходовые огни, электропривод складывания зеркал и кондиционер, подогрев передних сидений и отделка руля кожей, магнитола с четырьмя динамиками, люк с электроприводом, круиз-контроль, задние сонары парковки, салонное зеркало с автозатемнением, розетка на 12 В в багажнике, датчик давления в шинах и ещё два динамика.

У себя на родине в Китае FAW Besturn X80 уже получила титул «самого стильного автомобиля Китая». И это неслучайно: спереди кроссовер украшают сложносочиненные фары, стильная решетка радиатора и массивный бампер. Сбоку можно насладиться его заваленными очертаниями крыши, взмывающей к задней части линией «подоконника» и рельефными наплывами колесных арок. Благодаря мультимедийной системе FAW Besturn X80 2017 на основе Android Auto можно осуществить синхронизацию с мобильными устройствами.

FAW Besturn X80 имеет пятидверный кузов длиной 4586 мм, величина колесной базы — 2675 мм, ширина — 1820, высота — 1695 мм. Объем бензобака — 64 литра. Передние колеса кроссовера имеют дисковые вентилируемые тормозные механизмы, а задние — простые дисковые тормоза. В интерьере китайский производитель использовал качественную ткань или искусственную кожу, а так же их комбинацию. Водительское кресло регулируется в шести направлениях, а пассажирские — в четырех.

Пятиместный кроссовер Changan CS35 имеет четырехступенчатый японский автомат Aisin. У машины следующие габариты: длина 4160 мм, величина колесной базы — 2560 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1670 мм. Клиренс модели составляет 180 мм.

Передняя подвеска кроссовера Changan CS35 полностью независимая, а на всех колесах используются дисковые тормозные механизмы, на передних — вентилируемые. Машина оснащена реечным рулевым управлением, двухконтурная тормозная система дополнена ABS, BAS и EBD. В России модель доступна в двух комплектациях — Comfort и Luxe. В первом случае CS35 оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, магнитолой с шестью колонками, ESP, электростеклоподъемниками всех дверей, ABS, EBD, передними креслами с подогревом, кондиционером, электроприводом и обогревом зеркал, противотуманными фарами и усилителем руля. В комплектации Luxe владелец, помимо этого, получает до шести боковых подушек безопасности, люк с электроприводом, многофункциональный руль, кожаную отделку салона, круиз-контроль и другие полезные улучшения.

Сейчас совокупное количество китайских машин в год составляет более 20 млн единиц. Несмотря на то, что некоторые китайские бренды лишь недавно вышли на российский рынок, FAW (First Automobile Works) — старейшая китайская государственная автомобилестроительная компания, ведущая историю с 1953 года. На первом заводе, который был при поддержке СССР построен в Чанчуне, производился аналог советского ЗИС-150 — грузовик Jiefang. В настоящее время FAW производит транспортные средства шести категорий: малолитражки, легковики, внедорожники, грузовики разной грузоподъемности, автобусы. В производственную группу входит 3 промышленные базы, а также технологический центр инновационных идей и разработок.

Toyota, Ford, Сейчас компания имеет представительства более чем в 80 странах мира, 27 дочерних компаний, а еще в 20 владеет контрольным пакетом акций. У FAW также есть совместные предприятия с Volkswagen Mazda , GM.

В салоне «Модус Авто» на пр. Шолохова, 312 можно заказать и новый Changan CS75. Как раз на днях представители бренда, а также журналист и блогер отправились в семидневную поездку по городам России на Changan CS75. Их маршрут пролегал из Москвы в Сочи, посетили они и Ростов-на-Дону.

«Когда мы уже ехали в Ростовской области, нашим автомобилем заинтересовались даже сотрудники ГИБДД — они остановили нас и стали расспрашивать о нем, уточнять адреса официальных дилеров, спрашивали, почему так дешево стоит. Вообще, узнавая характеристики, люди ожидают большей цены», — рассказала маркетолог компании FAW в России Елизавета.

По словам Елизаветы, во время путешествия они обратили внимание на подвеску.

«Мы ездили по плохим дорогам и заезжали в поля, там машина показала себя замечательно. Изначально ожидали, что ее «пробьет», однако ничего такого не было. Порадовал и климат-контроль — не жарко на любом месте в салоне. Я отметила для себя, что такое бывает не во всех автомобилях», — добавила она.

Представители бренда также отметили, что гарантия на Changan CS75 составляет 5 лет или 150 000 км пробега, а дилерские центры находятся по всей России, в них можно пройти сервисное и техническое обслуживание.

«У некоторых автомобилистов складывается ощущение, что у китайских брендов есть проблемы с запчастями — у Changan такого нет, так как компания государственная», — поделился региональный менеджер компании FAW Искандер. Также Changan планирует ввести до конца года в России программу помощи на дорогах в рамках Changan Assistant. У Changan есть акции кредитованию, максимальная скидка при этом может достигать до 150 000 рублей.

В Воронеже к путешествию также присоединился журналист « Российской газеты » Андрей. Он поделился своими впечатлениями как от управления кроссовером, так и от поездки в нем в качестве пассажира.

«Как пассажир могу сказать, что сзади в салоне очень удобная заваленная лавочка, просторно в ногах — сидящий человек не будет стеснен даже за высоким водителем. В управлении очень порадовала подвеска, она отрегулирована очень хорошо — машина спокойно переезжает лежащих полицейских, рельсы и прочие препятствия. На ней нет опасения, что если не заметишь неровности, то будут проблемы. На низких скоростях к автоматическому полному приводу подключаются задние колеса. Ни в городских условиях, ни на трассе я не испытывал нехватки мощности. На перекрестке, если мне надо было уйти налево, я мог не пропускал встречный поток, потому что чувствовал, что успеваю», — рассказал Андрей.

Оценили новинку и пришедшие в салон «Модус Авто» посетители.

«Понравился дизайн кузова, просторный и не тесный салон. Характеристики и стоимость тоже радуют», — рассказал автолюбитель Николай.

Новейший Changan 2018 модельного года готов покорить своим эффектным, одновременно с этим брутальным дизайном кузова. Он имеет классические пропорции, строгие линии боковин и капот, бамперы с короткими свесами. У пятидверного кроссовера шестиступенчатый японский автомат Aisin. Машина имеет следующие габариты: длина — 4650 мм, размер колесной базы — 2700 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1695 мм. В России, также как CS35, кроссовер доступен в двух комплектациях — Comfort и Luxe.

В первом случае машина оснащена подушками безопасности для водителя и пассажира, тканевой обивкой сидений, алюминиевыми колесными дисками

ABS, EBD, BA, TCS , ESP, DBF, HHC, HDC (для 4WD), HBB, Auto-hold, устройством контроля давления в шинах, шестью парктрониками, подогревом передних сидений и кондиционированием воздуха.

Комплектация Luxe в дополнение к этому имеет передние боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль, Bluetooth, синхронизацию с мобильным устройством, динамическую акустическую систему. Важно отметить, что Changan CS75 продается также в полноприводной комплектации, что редкость для китайских кроссоверов, поставляемых в России.

Приобрести новые автомобили или записаться на тест-драйв можно в Модус Авто по адресу:

Официальный дилер Faw, Changan Модус

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 312 +7 (863) 292-02-92 Сайт: http://changan.modus.net/

https://faw.modus.net/