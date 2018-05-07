BMW 1-й серии: Cердечные недуги

Второе пришествие «единички» случилось летом 2011 года, когда свет увидела 5-дверная версия. Продажи трехдверки стартовали годом позже. В России автомобиль продавали с 1,6-литровой бензиновой турбо-«четверкой» мощностью 136 и 170 л.с., а также 184-сильным турбодизелем объемом 2 л. Для каждого двигателя можно было выбрать 6-ступенчатую «механику» или 8-диапазонный «автомат».

Заграница нам поможет

Отметим, что к нам везли и везут исключительно машины немецкой сборки — производство «единички» в России пока не налажено. Кузов автомобиля — стальной, лишь несущие балки бамперов сделаны из алюминиевого сплава. Само «железо» весьма стойко противостоит коррозии, а вот лакокрасочное покрытие прочностью не отличается. Бывает, даже на гарантийных машинах проявляются пузырьки ржавчины. Дилеры перекрашивали авто бесплатно, зато второму владельцу придется потратить за ремонт одного кузовного элемента в среднем 15 000 руб. В любом случае при выборе подержанного автомобиля проверьте корпус на возможные повреждения.

Слабовато и штатное ветровое стекло, которое к тому же довольно быстро затирается щетками. Владельцы обычно меняют его на качественный «неоригинал» от китайской XYZ, что раз и навсегда решает проблему.

Цепная реакция

Среди моторов наиболее востребованы бензиновые турбо-«четверки». Они разработаны в сотрудничестве с концерном PSA и буквально напичканы инновационными технологиями, отчего крайне требовательны к качеству топлива и масла. Да и вообще проблемны. Основные болячки проявляются в системе охлаждения. Так, уже после 40 000-60 000 км пробега с завидной периодичностью лопаются патрубки — сначала верхний, замена которого выльется от 6500 руб., а буквально через несколько тысяч км и нижний (8000 руб.). После этого ждите скорой кончины водяного насоса — минимум 12 500 руб.

При первых же признаках растяжения цепи ГРМ (мотор плохо заводится и лениво реагирует на педаль газа) срочно езжайте в сервис. Если цепь перескочит на пару зубьев, поршень встретится с клапанами, и дорогой ремонт вам обеспечен. Зато турбодизель просто образец надежности. Хотя на первых машинах некоторые проблемы все же имели место, например, с натяжителем цепи ГРМ. По этому поводу немцы даже провели отзывную кампанию. В 2012 году болезнь полностью вылечили, однако при покупке узнайте у продавца, подвергался ли автомобиль отзывной акции по бесплатной замене «башмака». В целом же дизель долговечен — только после 150 000-200 000 км может потребоваться замена форсунок впрыска (по 12 000 руб.) и топливного насоса (60 000 руб.), а также периодическая чистка вихревых заслонок впускного коллектора. Независимо от типа двигателя необходимо каждые 2 года чистить радиаторы и даже установить перед ними защитную сетку — у «единички» они очень нежные. А замена стоит в среднем 20 000 руб. Маслом не испортишь

Механическая коробка безукоризненно надежна, а четкость переключения напоминает выверенные ходы ружейного затвора. Да и 8-ступенчатый «автомат» поломками не досаждает. Агрегат считается необслуживаемым, однако в России замена масла каждые 60 000-80 000 км лишней точно не будет. Правда, операция эта довольно дорогая — в техцентре дилера порядка 40 000 руб. вместе с расходниками. Зато в специализированных мастерских такая услуга в 2-3 раза дешевле. Независимая подвеска «копейки» — передний «МакФерсон» с алюминиевыми рычагами и задняя многорычажка — обеспечивает прецизионную управляемость. Но отличается ускоренным износом стоек стабилизатора (по 2300 руб.) и наконечников рулевых тяг (по 2500 руб.). В общем-то, откровенных проблем у ходовой нет. Правда, в группе риска плавающие сайлент-блоки, передние стойки и задние амортизаторы (по 7500 руб.), которые редко выдерживают больше 70 000 км.

На износ и погода влияет

Многие жалуются на быстро стирающиеся тормозные колодки (от 2800 до 6000 руб. за комплект). Их усиленный износ обычно происходит зимой и в межсезонье, когда между колодками и диском (от 5000 руб.) набивается снег с песком и грязью, которые работают на манер наждака. При появлении скрипа при торможении стоит промыть задние механизмы мощной струей воды.

Если вам не дают покоя великолепные ходовые качества и отменная динамика BMW 1-серии, но остерегаетесь постоянных денежных вливаний в ее ремонт, выбирайте дизельную модификацию, причем с любой понравившейся коробкой передач. Бензиновые моторы стали надежнее после модернизации 2015 года. table class="w-test-summary">

Надежные коробки передач

Беспроблемные дизельные моторы

Довольно крепкая ходовая часть

Отменные ходовые качества и управляемость

Качественные отделочные материалы

Бензиновые двигатели в группе риска

Недолговечны рулевые тяги и накончники

Слабое лакокрасочное покрытие

Маленький дорожный просвет

Быстро затирается ветровое стекло