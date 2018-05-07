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История логотипа McLaren раскрыта
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История логотипа McLaren раскрыта 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Логотипы известных автопроизводителей часто имеют достаточно интересные истории. Фирменная эмблема McLaren также не является исключением.
Британская компания за все время существования завоевала огромное количество клиентов и представила немало впечатляющих автомобилей. Однако, даже у McLaren, до сих пор есть чем порадовать потребителя. На этот раз речь идет вовсе не о новых моделях, а он истории происхождения фирменного логотипа. Существует сразу три варианта, первый — официальный, заключающийся в том, что значок представляет собой аэродинамический элемент.
Второй — эмблема воплощает комбинацию логотипа Marlboro и птицы киви. Табачная компания сыграла немалую роль в формировке гоночной команды F1 и поэтому вполне адекватно предположить, что фирменный значок воплощает эволюцию обозначения Marlboro. Представители компании не подтверждают данного факта.
И последняя история, гласящая о том, как нелетающая птица киви окрыляет роскошные автомобили производителя. Достаточно массивная птица является неким символом родины Брюса МакЛарена — Новой Зеландии и поэтому располагается на автомобилях McLaren.
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