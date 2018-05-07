История логотипа McLaren раскрыта

Логотипы известных автопроизводителей часто имеют достаточно интересные истории. Фирменная эмблема McLaren также не является исключением.

Британская компания за все время существования завоевала огромное количество клиентов и представила немало впечатляющих автомобилей. Однако, даже у McLaren, до сих пор есть чем порадовать потребителя. На этот раз речь идет вовсе не о новых моделях, а он истории происхождения фирменного логотипа. Существует сразу три варианта, первый — официальный, заключающийся в том, что значок представляет собой аэродинамический элемент.

Второй — эмблема воплощает комбинацию логотипа Marlboro и птицы киви. Табачная компания сыграла немалую роль в формировке гоночной команды F1 и поэтому вполне адекватно предположить, что фирменный значок воплощает эволюцию обозначения Marlboro. Представители компании не подтверждают данного факта.