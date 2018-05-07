В универсал Mercedes-AMG E 63 «закачали» более 700 л.с.

Специалистам немецкого тюнинг-ателье удалось существенно увеличить мощность «заряженного» универсала.

В фирме Wheelsandmore всегда знают, как сделать из отличного автомобиля еще более впечатляющий, и последний проект на базе «пятидверки» AMG явное тому подтверждение. В ателье разработали трехэтапный пакет увеличения мощности Mercedes-AMG E 63 и E 63 S.

Напомним, универсал AMG E 63 оснащается четырехлитровой V-образной «битурбовосьмеркой» M178, отдача которой в стоковом варианте составляет 571 л.с. и 750 Нм, или 612 л.с. и 850 Нм у версии S.

Апгрейд мощности от Wheelsandmore повышает отдачу до 650 л.с. и 920 Нм с этапом I и до 680 л.с. и 960 л.с. с этапом II. Правда для версии E 63 S доступен этап III, с которым отдача мотора V8 возрастает до 712 л.с. и 965 Нм крутящего момента. Об изменениях в динамике тюнер ничего не сообщает, но, вероятно, модернизированный седан разгоняется лучше стокового, который в версии S набирает первую «сотню» за 3,5 секунды и «максималку» 250 км/ч, или 300 км/ч с пакетом AMG Driver.

В ателье также предлагают установить на универсал спортивную подвеску регулируемую по высоте и набор эффектных колес размерностью 10×21 спереди с шинами 265/30/21 и 11×21 сзади с шинами 295/25/21.

Напомним, универсал Mercedes-AMG E 63 S завоевал звание лучшего на Нюрбургринге.

По материалам: www.kolesa.ru