Можно ли новый лимузин президента считать исключительно российским?

Владимир Путин приехал на инаугурацию на отечественном лимузине. Проект получил название «Кортеж».

О технических особенностях лимузина почти ничего не известно. В пресс-релизе Минпромторга лишь говорится, что он полностью бронированный, весит 6,5 тонны, на нем стоит V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 598 лошадиных сил.

Можно ли новый лимузин главы государства действительно считать чисто российским? Комментарий автоэксперта Игоря Моржаретто

Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат» «На сегодняшний день практически никто в мире — ни одна страна, ни один автомобильный концерн — не создает, что называется, в изоляции автомобиль. Трудно сказать, есть ли другая вообще такая отрасль, кроме автопрома, где все так кооперировано между странами. Французский автомобиль, произведенный в Китае с немецким двигателем, он какой? Французский, китайский или немецкий? Поэтому без международной кооперации практически ни одна страна в мире сейчас не работает, это просто невыгодно, патриотизм тут ни при чем. И поэтому этот автомобиль создать собственно российскими силами было невозможно, у нас еще компетенций нет таких, кроме того, что невыгодно. Поэтому привлекали многочисленные иностранные компании, в частности, двигатель создан по заказу, под требование российского заказчика, насколько я знаю, компанией Porsche . Причем они разработали не просто двигатель, а целую линейку двигателей, и по условиям договора вместе с технологиями должны были передать все России. То есть они разработали по нашим требованиям, производиться этот мотор будет в России, где-то, где будет специальное оборудование, и так далее. Платформа тоже наверняка разрабатывался, просто об этом не говорят вслух, тоже наверняка в кооперации с какой-то ведущей, допустим, немецкой фирмой — допустим, я не знаю. То же самое касается интерьера. То есть, конечно, работала серьезная международная команда. Какие-то конкретные заказы выполняли просто какие-то фирмы, какие-то вместе с нами работали, но это серьезнейший международный проект. А автомобиль, полученный в результате, да, российский».

Автомобиль главы государства создавался с 2012 года. Он получил название «Сенат-лимузин» (семейство «Аурус»). В его разработку было вложено больше 10 млрд рублей.