Можно ли новый лимузин президента считать исключительно российским? 

Владимир Путин приехал на инаугурацию на отечественном лимузине. Проект получил название «Кортеж».
О технических особенностях лимузина почти ничего не известно. В пресс-релизе Минпромторга лишь говорится, что он полностью бронированный, весит 6,5 тонны, на нем стоит V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 598 лошадиных сил.
Можно ли новый лимузин главы государства действительно считать чисто российским? Комментарий автоэксперта Игоря Моржаретто:
Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат» «На сегодняшний день практически никто в мире — ни одна страна, ни один автомобильный концерн — не создает, что называется, в изоляции автомобиль. Трудно сказать, есть ли другая вообще такая отрасль, кроме автопрома, где все так кооперировано между странами. Французский автомобиль, произведенный в Китае с немецким двигателем, он какой? Французский, китайский или немецкий? Поэтому без международной кооперации практически ни одна страна в мире сейчас не работает, это просто невыгодно, патриотизм тут ни при чем. И поэтому этот автомобиль создать собственно российскими силами было невозможно, у нас еще компетенций нет таких, кроме того, что невыгодно. Поэтому привлекали многочисленные иностранные компании, в частности, двигатель создан по заказу, под требование российского заказчика, насколько я знаю, компанией Porsche. Причем они разработали не просто двигатель, а целую линейку двигателей, и по условиям договора вместе с технологиями должны были передать все России. То есть они разработали по нашим требованиям, производиться этот мотор будет в России, где-то, где будет специальное оборудование, и так далее. Платформа тоже наверняка разрабатывался, просто об этом не говорят вслух, тоже наверняка в кооперации с какой-то ведущей, допустим, немецкой фирмой — допустим, я не знаю. То же самое касается интерьера. То есть, конечно, работала серьезная международная команда. Какие-то конкретные заказы выполняли просто какие-то фирмы, какие-то вместе с нами работали, но это серьезнейший международный проект. А автомобиль, полученный в результате, да, российский».
Автомобиль главы государства создавался с 2012 года. Он получил название «Сенат-лимузин» (семейство «Аурус»). В его разработку было вложено больше 10 млрд рублей.