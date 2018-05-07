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BMW представил высокопроизводительный M2 Competition
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BMW представил высокопроизводительный M2 Competition 

Auto.Today 48 минут назад
Фото: Auto.Today
Баварский производитель продолжает радовать своих клиентов, предлагая все больше вариантов BMW M2.
В этот раз BMW M2 Competition получает специальный пакет дополнений, снижающий дорожник просвет на 20 миллиметров, а также предлагающий регулируемые амортизаторы, пересмотренную тормозную систему с шестипоршневыми передними и четырехпоршневыми задними суппортами, окрашенными в красный цвет. Перечень аксессуаров также включает набор 19-дюймовых колесных дисков, имеющих значительно меньший вес (делают автомобиль легче на 3,2 килограмма). Колеса могут быть окутаны в шины Michelin Pilot Sport Cup 2.
Капот, крыша и крышка багажного отсека заменены вариантами из углеродного волокна. Также немецкий производитель предлагает специальный аэродинамический комплект, включающий новый передний сплиттер, боковые юбки, задний диффузор, задний спойлер и заднее крыло из карбона. Те, кому до сих пор недостаточно элементов из углеродного волокна могут заказать решетку радиатора, вентиляционные отверстия, крышки зеркал, дверные пороги и даже крышку двигателя из аналогичного материала. В то время как интерьер можно дополнить обновленным рулевым колесом со встроенным дисплеем, металлическими педалями и более качественной отделкой из алькантары и карбона.
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