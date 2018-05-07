Шпионы сфотографировали салон кабриолета BMW 8 Series

Судя по изображению, опубликованному в Instagram, купе оснащается новой приборной панелью, представленной ранее. Именно 8 Series станет первой моделью, которую оснастят такой цифровой «приборкой». Центральная консоль выполнена в стиле последних моделей BMW с выступающим экраном мультимедийной системы и клавишами.

Что касается экстерьера, то он уже перестал был секретом. Ранее чешские журналисты сфотографировали закрытую версию автомобиля без камуфляжа. От представленного в 2017 году концепта купе отличается чуть другой решеткой радиатора и оптикой.

Купе базируется на той же модульной архитектуре CLAR, что и седан 7 Series. По предварительным данным, новинку предложат с дизельным шестицилиндровым двигателем, а также с бензиновым V8 объемом 4,4 литра. Следом за 8 Series появится «заряженное» спорт-купе M8, которая, по уверениям баварцев, превзойдет обычный вариант по времени круга на гоночном треке «благодаря более острой динамике, точности управления и маневренности».