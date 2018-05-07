Ещё
Шпионы сфотографировали салон кабриолета BMW 8 Series
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шпионы сфотографировали салон кабриолета BMW 8 Series 

Авторамблер 44 минуты назад
Фото: Авторамблер
Судя по изображению, опубликованному в Instagram, купе оснащается новой приборной панелью, представленной ранее. Именно 8 Series станет первой моделью, которую оснастят такой цифровой «приборкой». Центральная консоль выполнена в стиле последних моделей BMW с выступающим экраном мультимедийной системы и клавишами.
Что касается экстерьера, то он уже перестал был секретом. Ранее чешские журналисты сфотографировали закрытую версию автомобиля без камуфляжа. От представленного в 2017 году концепта купе отличается чуть другой решеткой радиатора и оптикой.
Купе базируется на той же модульной архитектуре CLAR, что и седан 7 Series. По предварительным данным, новинку предложат с дизельным шестицилиндровым двигателем, а также с бензиновым V8 объемом 4,4 литра. Следом за 8 Series появится «заряженное» спорт-купе M8, которая, по уверениям баварцев, превзойдет обычный вариант по времени круга на гоночном треке «благодаря более острой динамике, точности управления и маневренности».
Авторамблер: последние новости
В России станет больше отечественных автомобилей Маск назвал новые сроки появления Tesla Model Y Появилось первое изображение нового кроссовера Renault для России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД162
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Появились данные о новом паркетнике Opel Mokka X
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение