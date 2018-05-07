Владелец BMW M3 случайно купил сцепление от гоночной «формулы»

Американскому владелецу BMW M3 E46 вместо заказанного на сайте Amazon сцепления для его машины пришла деталь, предназначенная для гоночного автомобиля. Об этом он рассказал на форуме m3forum.net.

Заказанная и пришедшая детали несут одну марку — ZF Sachs, но не заметить несоответствие было сложно: гоночное сцепление гораздо компактнее и легче. Судя по номеру детали на корпусе, автолюбителю прислали сцепление RCS Formula 115 Carbon. Эта модель сцепления используется на мощных «формулах», прототипах для гонок на выносливость и другой технике высокого уровня.

Его диаметр почти вдвое меньше штатного — 14 сантиметров. Отличается и конструкция — она многодисковая, с фрикционными поверхностями из углеволокна. Весит деталь от 1,6 до 1,8 килограмма в зависимости от исполнения.

«Родную» деталь для BMW M3 можно купить за 280 евро (21 000 рублей). Модель гоночного сцепления стоит 3945-4945 евро (290 000 — 365 000 рублей).