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Владелец BMW M3 случайно купил сцепление от гоночной «формулы»
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Владелец BMW M3 случайно купил сцепление от гоночной «формулы» 

Motor.ru 40 минут назад
Фото: Motor.ru
Американскому владелецу BMW M3 E46 вместо заказанного на сайте Amazon сцепления для его машины пришла деталь, предназначенная для гоночного автомобиля. Об этом он рассказал на форуме m3forum.net.
Заказанная и пришедшая детали несут одну марку — ZF Sachs, но не заметить несоответствие было сложно: гоночное сцепление гораздо компактнее и легче. Судя по номеру детали на корпусе, автолюбителю прислали сцепление RCS Formula 115 Carbon. Эта модель сцепления используется на мощных «формулах», прототипах для гонок на выносливость и другой технике высокого уровня.
Его диаметр почти вдвое меньше штатного — 14 сантиметров. Отличается и конструкция — она многодисковая, с фрикционными поверхностями из углеволокна. Весит деталь от 1,6 до 1,8 килограмма в зависимости от исполнения.
«Родную» деталь для BMW M3 можно купить за 280 евро (21 000 рублей). Модель гоночного сцепления стоит 3945-4945 евро (290 000 — 365 000 рублей).
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