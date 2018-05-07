Самые ожидаемые в России кроссоверы Пекинского автосалона-2018

Китайцы славятся не только лучшими в мире копипастами всего и вся, но еще и чрезвычайно быстрой скоростью строительства небоскребов и автомобилей. На каждом азиатском мотор-шоу новинок столько, что невольно открывается рот и глаза вылазят на лоб. Чем в этот раз удивил завершившийся на днях Пекинский автосалон, выяснил портал «АвтоВзгляд»

Традиционно для китайских автомобильных выставок в Пекине состоялся мощный парад премьер. Львиную долю новинок представляют электромобили, гибриды, растянутые седаны и кроссоверы. О последних и поговорим. Тем более что немало этих «проходимцев» готовится приехать в нашу страну.

На три буквы

Китайская DFM вновь подверглась ребрендингу, и теперь марка по-прежнему пишется целиком — Dongfeng. Хотя из названий автомобилей эти три буквы никуда не делись. Вот, например, компактный кроссовер DFM AX4, который привлекает к себе внимание ярким дизайном, двухцветной окраской кузова, полностью светодиодной оптикой и эффектными колесными дисками. Да, сегодня китайские машины выглядят действительно круто — про низкосортные поднебесные автомобили давно пора забыть.

Чем еще может похвастать новинка, которая приедет в Россию в конце года? Интерьер выдержан в лучших традициях немецкого автопрома — к эргономике не придраться. Ну а под капотом — шустрый бензиновый мотор с наддувом объемом 1,4 литра. На пару с ним трудится роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Китайцы пообещали не задирать ценник на автомобиль, а значит, у него есть все шансы заткнуть за пояс конкурентов в лице Nissan Juke и KIA Soul.

Впрочем, это не единственный сюрприз, приготовленный Dongfeng для россиян. Уже по осени к нам приедет большой семиместный кроссовер с индексом 580. Кожаный салон, панорамная крыша, климат и круиз-контроль — что еще нужно для полного счастья? Правильно, адекватная цена. Хотя мы уверены, что заоблачной она не будет. В противном случае успеха на российских просторах автомобилю не видать.

Автобудущее по фэншуй

Конкуренты из Geely показали сногсшибательный концепт кроссовера Icon, выполненный в квадратичном стиле. Футуристичная новинка получила распашные двери, умную электронику и целый букет полезных опций. Например, беспроводные зарядные станции для мобильных устройств, домашний кинотеатр, встроенную точку доступа в Интернет, а также огромные тачскриновые панели, посредством которых пассажиры могут отображать содержимое своих смартфонов и меняться друг с другом полезной информацией.

Из более приземленных новинок стоит отметить готовящийся к выходу на российский рынок уже знакомый нам кроссовер Geely Atlas , получивший новенький 1,8-литровый бензиновый турбомотор. Кроме силового агрегата автомобилю достались свежие опции и обновленные материалы отделки. А по приезде в Россию «Атлас» наверняка обзаведется дополнительной шумоизоляцией, более эффективным антикоррозийным покрытием и обогревами всего и вся.

С литерой 8 Ребята из КНР любят все большое. Это, наверное, из-за того, что сами они довольно маленькие. Как бы то ни было, а вот очередная новинка от популярного в России бренда Chery — новый семиместный кроссовер семейства Tiggo с литерой 8. Китайцы настолько быстрые, что, не успев толком показать новинку, уже запустили ее в продажу. Скажем сразу, что за те деньги, что просят за автомобиль его создатели, он у нас продаваться не будет никогда. Нет, не потому, что он чрезвычайно дорогой, а наоборот, уж слишком он дешевый.

При всем при том кроссовер весьма недурно выглядит, да и в плане оснащения совсем не беден. Тут вам и сенсоры-камеры, и исчерпывающий набор вспомогательной электроники, и мультимедийный развлекательный комплекс с огромным планшетником по центру передней панели. Что касается агрегатов, то в моторном отсеке уютно разместился безальтернативный бензиновый мотор объемом 1,5 литра. А вот коробку можно выбрать: либо механику, либо шестискоростной робот с двойным сцеплением.

Десерт заказывали?

А это на десерт — первый в истории ультрапремиального бренда Maybach кроссовер. Как вы думаете, много жителей Рублевки обзаведется этим диким зверем? Диким потому, что выглядит он крайне неоднозначно. К огроменной решетке радиатора немцы зачем-то приделали тонюсенькие фары, что делает «фасад» машины таким же страшным, как жизнь рабыни Изауры.

При взгляде на корму это чувство только укрепляется — вроде бы заимствованные идеи задней оптики у GLE и купе Е-класса разбавились самобытным стилем. Но надо добавить — не самым лучшим. Впрочем, пока Mercedes-Maybach Ultimate Luxury — всего лишь концепт, и к 2020 году, когда он отправится в серийное производство, внешность автомобиля может поменяться. И даже не раз и не два.

А вот в салоне обошлось без экспериментов — если в двух словах, то это шик и роскошь на колесах: золото, хрусталь, высококачественные кожа, дерево. Про изобилие опций, полагаем, говорить даже не стоит. Тем более что к моменту выхода новинки на рынок их будет невероятное количество.

Чешская Skoda представила любопытный маленький кроссовер под названием Kamiq, позиционирующийся как автомобиль бюджетного сегмента. Правда, до нас он, увы, не докатится. Немцы из Porsche то ли эволюционировали, то ли деградировали, но явили на свет божий внедорожный гран туризмо, а американцы из Chevrolet все-таки построили по мотивам легендарного пони-кара Camaro эффектный купеобразный кроссовер. В Audi по привычке растянули для азиатов кроссовер Q5, а в BMW решили выступить с М-линейкой.

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