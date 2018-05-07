Что делать, если в бензиновый двигатель случайно залили дизельное топливо?

Отвечает эксперт Сергей ФЕДОРОВ Такое случается: несмотря на наличие на лючке бензобака предостерегающих надписей о том, какое топливо используется на вашем автомобиле, и разные диаметры «стволов» у заправочных пистолетов для бензина и дизеля, ежемесячно в сервисах зависают десятки машин с диагнозом «использование топлива, не предусмотренного заводом-изготовителем». Ну, да ладно. Что сделано, то сделано. Для начала рассмотрим химию процесса. Когда «солярка» попадает в бензобак, она тут же опускается вниз, на самое дно. Поскольку плотность дизельного топлива заметно выше бензина. Это значит, что оно практически сразу попадает в магистраль, далее в топливный насос и форсунки впрыска. То есть водитель тут же почувствует первые признаки неладного — перебои и стуки в работе мотора, потерю динамики и рывки в движении, а снаружи это сопровождается черным дымом из выхлопной трубы. В этой ситуации главное — как можно быстрее выявить ошибку. Если вы спохватитесь еще на АЗС, то можно сказать, отделаетесь малой кровью: заказывайте эвакуатор и везите свою ласточку в сервис. Там снимут топливный бак, промоют и поставят его на место. Собственно, и все. Ни в коем случае не соглашайтесь на промывку всей топливной магистрали, фильтров и форсунок. Это чистой воды развод — дизтопливо в такой ситуации еще не успело добраться даже до топливного насоса. Хуже, когда водитель заподозрит неладное, когда двигатель уже успел изрядно хлебнуть «солярки». Тогда машину надо эвакуировать в техцентр на реанимацию. В этом случае восстановление работоспособности может потребовать приличных денег. Поскольку кроме промывки бака и расположенного в нем бензонасоса в группе риска могут оказаться фильтры и форсунки впрыска. Хотя здесь велика вероятность, что недобросовестные сервисмены могут взять с вас денег за замену деталей, которые на самом деле еще вполне работоспособны. Очень важно также знать, сколько бензина было до злополучной заправки. Если приехали на АЗС с горящей сигнальной лампочкой, то двигатель заглохнет сразу после включения зажигания. Поэтому и тяжелых последствий для него не будет. Степени сжатия мотора и свечной искры будет недостаточно для поджигания дизтоплива.

Но когда вы полбака бензина разбавили десятком литров дизельного топлива, двигатель все же заведется. А пока автомобиль везет, этой адской смесью будут засоряться все элементы системы питания. Причем долгая эксплуатация на бензино-солярочном коктейле неизбежно приведет к поломке мотора. Дело в том, что в российском дизтопливе содержится много парафина, который забивает не только основную магистраль и топливный насос, но также мембраны фильтров и сопла форсунок. Нередки случаи, когда владелец осознает «подмену» в начале процесса заправки, да и топлива в баке было много — скажем, на 40 литров бензина пришлось несколько литров «солярки». Вполне вероятно, что с таким раскладом мотор почти ничего не почувствует. Тем не менее, по мере вырабатывания получившейся смеси, дополняйте бак до максимума бензином, желательно с более высоким октановым числом. И так проделываете до тех пор, пока не почувствуете, что вся «солярка» уже выработалась. Как видите, не так страшен черт, как его малюют — ошибка при заправке не так трагична, как может показаться. А если вовремя ее распознать, то ущерб от неверного шага будет минимальным. Главное, прислушивайтесь к своему автомобилю. И еще. Не поздоровится мотору и в том случае, если в дизельную машину вы зальете бензин. О том, что делать в таких случаях, поговорим в следующий раз.

Как только почувствовали неладное, глушите мотор и вызывайте техничку

Признаки попадания дизтоплива в бензиновый мотор:

— Перебои и стуки в работе двигателя — Резкая потеря динамики — Рывки и дерганье в движении — Черный густой дым выхлопа