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Рычаг коробки передач BMW X7 отделают кристаллами Swarovski
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Рычаг коробки передач BMW X7 отделают кристаллами Swarovski 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Рычаг коробки передач большого кроссовера BMW X7 будет отделан кристаллами Swarovski. Впоследствии такой же селектор появится на «восьмой серии» и X5 следующего поколения. Об этом пишет сайт BMW Blog, представителям которого удалось поездить на первых тестовых прототипах «ИксСедьмого».
Новый кроссовер BMW, длина которого составит почти 5,1 метра, будет предлагаться с 462-сильным восьмицилиндровым битрубо мотором объемом 4,4 литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо этого, в гамму двигателей включат шестицилиндровые агрегаты (трехлитровые бензиновые и дизельные) и гибридную силовую установку, которую позаимствуют у «седьмой серии». На флагманском седане она выдает 326 сил. Также не исключено, что BMW X7 получит «заряженную» модификацию с двигателем 6.6 V12. На 7-Series он развивает 610 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.
[Внедорожники, которые беспомощны на бездорожье, но круты во всем остальном] (https://motor.ru/selector/suvsasphalt.htm)
В оснащение «ИксСедьмого» включат полностью электронную приборную панель и мультимедийный комплекс iDrive следующего поколения, активный M-дифференциал, ранее недоступный для полноприводных моделей BMW, пневматическую подвеску, пятизонный климат-контроль, функцию массажа для водителя и переднего пассажира, систему ночного видения, возможность подключения устройств через порт USB-С, а также внедорожный пакет.
Сборка модели начнется на заводе в американском Спартанберге. Ожидается, что продажи вседорожника начнутся в конце 2018 года.
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