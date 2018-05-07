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Что нужно знать о новом поколении BMW X5
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Что нужно знать о новом поколении BMW X5 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Новая платформа и облегченная конструкция
Известно, что в основу BMW X5 2019 года ляжет новая модульная платформа CLAR, на которой уже построены 5— и 7 Series, а также новый X3. На этой же архитектуре будет базироваться и флагманский X7, который станет самым большим SUV в линейке баварского бренда.
Как сообщает Carscoops, следующий X5 превзойдет по габаритам предшественника и при этом «сбросит» до 300 килограммов. На рынке новинку предложат в семиместном исполнении с посадочной формулой 5+2.
Опции
Ожидается, что на BMW X5 появятся системы полуавтономного вождения, аналогичные тем, что используются на 7 Series. Кроме того, кроссовер получит камеру ночного видения с функцией распознавания объектов, кресла с массажем, вентиляцией и подогревом и аудиосистему B&W.
Силовые агрегаты
Как ожидается, линейку моторов BMW X5 разделит с 5 Series. Она будет включать бензиновые двигатели объемом 2 литра мощностью 248 л.с. с четырьмя цилиндрами, шестицилиндровый трехлитровый с отдачей 335 л.с., а также V8 объемом 4,4 литра, который выдает 456 л.с. В числе дизелей — двухлитровый (228 л.с), трехлитровый (256 л.с.) а также 394-сильный того же объема для версии M Performance.
В BMW пока не назвали точную дату премьеры кроссовера. По неофициальным данным, она состоится в октябре на автосалоне в Париже.
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