Бюджетные хэтчбек Datsun GO и компактвэн GO+ представлены официально

Компания Datsun официально представила обновленное семейство автомобилей GO. Речь идет о новом хэтчбеке GO и его собрате в кузове компактвэн — GO+. Официальный дебют новинок состоялся в рамках специального мероприятия в Индонезии.

В рамках программы рестайлинга оба автомобиля обзавелись новой 6-угольной радиаторной решеткой, крупным задним спойлером, установленным на крышке багажника, переработанным передним бампером, а также другими ДХО и задними фонарями.

В салонах этих моделей расположилась модернизированная приборная панель, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, а также были использованы более качественные материалы отделки.

Приводить в движение автомобили будет 1,2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 68 и 78 лошадиных сил. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор X-Tronic производства Nissan