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Бюджетные хэтчбек Datsun GO и компактвэн GO+ представлены официально
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Бюджетные хэтчбек Datsun GO и компактвэн GO+ представлены официально 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Datsun официально представила обновленное семейство автомобилей GO. Речь идет о новом хэтчбеке GO и его собрате в кузове компактвэн — GO+. Официальный дебют новинок состоялся в рамках специального мероприятия в Индонезии.
В рамках программы рестайлинга оба автомобиля обзавелись новой 6-угольной радиаторной решеткой, крупным задним спойлером, установленным на крышке багажника, переработанным передним бампером, а также другими ДХО и задними фонарями.
В салонах этих моделей расположилась модернизированная приборная панель, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, а также были использованы более качественные материалы отделки.
Приводить в движение автомобили будет 1,2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 68 и 78 лошадиных сил. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор X-Tronic производства Nissan.
Продажи новых Datsun GO и GO+ стартуют в ближайшие пару недель. Стоимость базовой комплектации хэтчбека равна 103 миллионам индонезийских рупий, что эквивалентно сумме в 470 тысяч рублей по актуальному валютному курсу. Ценник стартовой версии компактвэна составит 112 миллионов рупий или 510 тысяч рублей.
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