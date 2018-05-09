Datsun представил обновленный семейство «бюджетников» GO

Автохолдинг Datsun на спецмероприятии в Индонезии продемонстрировал обновлённый хэтчбек GO и компактвэн GO+.

В подкапотном пространстве Datsun GO и GO+ стоит силовой агрегат, объем 1,2 литра, производительность которого или 68 или 78 л.с. Сочетаться с двигателем теперь будет 5-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор X-Tronic от компании Nissan

Авто Datsun GO оснастили массивной радиаторной решёткой, огромным спойлером на пятой двери, вертикально расположенными секциями светодиодных дневных огней, другими задними фарами и видоизменённым бампером в стиле кросса Datsun Cross.

Салоны рестайлинговых моделей украсили модернизированной «приборкой», большим тачскрином информационно-развлекательной системы и наиболее качественной отделкой.

Базовая версия хэтчбека будет стоить от 103 млн индонезийских рупий (471 тыс. руб.). А модификацию с вариатором будут предлагать уже за 126 млн рупий (572 тыс. рублей). Новый компактвэн GO+ получил ценник от 112 млн рупий (509 тыс. рублей).