Обновлённые «бюджетники» Datsun GO: вариатор достался только хэтчу

В Индонезии представили рестайлинговые хэтчбек GO и компактвэн GO+. У моделей освежили дизайн экстерьера и расширили список доступного оборудования.

Оба «бюджетника» Datsun (марка принадлежит компании Nissan ) вышли на рынок в 2014 году. Напомним, хэтчбек GO и семиместный компактвэн GO+ построены на «тележке» старой Nissan Micra , эти Датсуны продают в Индии, Индонезии и ЮАР. В России такие машины не представлены: у нас доступны седан on-DO и хэтчбек mi-DO, созданные на базе Lada Granta и Kalina соответственно. О модернизации «наших» моделей пока не слышно, а вот «другие» Датсуны претерпели первый рестайлинг: посвежевшие «пятидверки» уже можно купить на индонезийском рынке.

GO и GO+ получили новые бамперы, причем если у дореформенных машин эти детали были идентичны, то у рестайлинговых вэна и хэтчбека они разные. Еще «бюджетники» обзавелись вертикальными светодиодными полосками дневных ходовых огней и большими спойлерами. В салоне изменений меньше: модернизированная «приборка», новая обивка кресел. Кроме того, в список оборудования GO и GO+ вошла мультимедийная система с сенсорным экраном (у дореформенных машин были обычная магнитола и держатель для смартфона).

В «технике» обновки появились только у хэтчбека: Datsun GO теперь можно купить с трехцилиндровым бензиновым «атмосферником» 1.2 мощностью 78 л.с. (104 Нм) и ниссановским вариатором X-Tronic. Такие же двигатели и трансмиссия есть в линейке первого кроссовера Datsun — Go Cross, который дебютировал в Индонезии в начале этого года. Также и GO, и GO+ доступны с 68-сильной версией мотора 1.2 (крутящий момент — те же 104 Нм) и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Кстати, «паркетник» GO Cross построен на базе компактвэна GO+: не исключено, что вариатор последней модели не достался, чтобы не MPV не оттягивал клиентов от кроссовера.

Цена посвежевшего хэтча с КВП в Индонезии стартует с отметки в 103 миллиона местных рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 463 000 рублей по актуальному курсу. Datsun GO с вариатором обойдется минимум в 126 миллионов индонезийский рупий — это около 567 000 рублей. Рестайлинговый компактвэн GO+ с «механикой» стоит от 112 миллионов рупий, что эквивалентно примерно 504 000 рублей.

Что же касается премьер Datsun для нашего рынка, то, как ранее рассказали порталу «Карельские Вести» в российском офисе марки, «специалисты работают над созданием моделей» для РФ. Однако пока неизвестно, что это за машины и когда они доберутся до нашей страны.

