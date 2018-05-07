Кто из лидеров иностранных государств ездит на отечественных автомобилях

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 мая Владимир Путин , вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, на инаугурацию на новом российском лимузине серии «Кортеж». Редакция ТАСС — ДОСЬЕ подготовила материал о руководителях разных стран, использующих автомобили отечественного производства.

Автомобиль оснащен передовыми системами безопасности: устройством для дымовой завесы, системой ночного видения, кислородным баллоном на случай химической атаки и оборудованием для переливания крови. Автомобиль способен выдержать взрыв противотанковой мины, его салон полностью герметичен (единственное опускающееся стекло находится со стороны водителя). Кроме того, автомобиль оснащен боеприпасами для противодействия атакам. Однако Cadillac One не способен развить скорость более 100 км/ч.

Великобритания

На официальные мероприятия королева Великобритании Елизавета II ездит на Bentley State Limousine. В 2002 году британская автомобилестроительная компания Bentley Motors Ltd выпустила два таких автомобиля и подарила их королеве на 50-летний юбилей ее правления.

Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель ездит на Audi A8L Security (бронированная версия), а также на Mercedes-Maybach S 600 Guard и BMW 760Li High Security.

Франция

Президент Франции Эмманюэль Макрон передвигается на бронированном спортивном внедорожнике DS7 Crossback премиального бренда DS французской компании Citroen (впервые автомобиль был им использован на церемонии инаугурации в мае 2017 года). Крыша президентского DS 7 Crossback оборудована специальным люком. Также в распоряжении Макрона имеется Renault Espace и открытый военный внедорожник VLRA (Vеhicule de Liaison, de Reconnaissance et d'Appui), в котором глава государства появляется на военном параде 14 июля. В торжественных случаях президент также может воспользоваться двумя специальными моделями Citroen SM Presidentielle с откидным верхом.

Италия

Премьер Италии Паоло Джентилони (исполняет обязанности до формирования нового правительства) чаще всего пользуется Lancia Thema, а также Lancia Thesis и немецким Volkswagen Passat

Швеция

Для официальных мероприятий король Швеции Карл XVI Густав использует в т. ч. модель S80 национального автопроизводителя Volvo . Кроме того, 85 белых Volvo были задействованы в качестве официальных автомобилей при бракосочетании наследницы престола кронпринцессы Виктории и Даниэля Вестлинга в июне 2010 года. Это автомобили серийного производства.

Чехия

Чешский президент Милош Земан использует для передвижения седан Skoda Superb , который отличается от серийной версии лишь флагом-штандартом, закрепленным на крыле. По соображениям безопасности автомобиль был оснащен скрытым предупреждающим устройством, радиомаяком и радио.

Китай

Китайский лидер Си Цзиньпин передвигается на HongQi HQE местного производителя FAW Car Company Limited. Эти машины стилизованы под модель HongQi CA770 1960-х годов, на которой ездил председатель ЦК компартии Китая Мао Цзэдун . Продаются исключительно в Китае. Для парадов используется правительственный автомобиль FAW HongQi CA7600j с люком.

Япония

Семья Императора Акихито передвигается на Toyota Century Royal. Эта специальная версия Toyota Century с модифицированным салоном и дополнительными средствами безопасности была впервые представлена 7 июля 2006 года. Для императорского дома изготовлено четыре таких автомобиля.

Официальным автомобилем премьер-министра Японии Синдзо Абэ является Lexus LS 600h L, дополнительным — Toyota Century с незначительными модификациями по сравнению с серийной моделью.

Южная Корея

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин ездит на бронированном лимузине Hyundai Equus VL500 (550), принятом в качестве официального транспортного средства главы государства в 2013 году. Эта модель впервые использовалась в ходе инаугурации первой женщины-президента Южной Кореи Пак Кын Хе (2013-2017). Модель Hyundai Equus VL500 (550) может выдержать взрыв мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте и по уровню безопасности соответствует спецификациям Mercedes-Benz и BMW. Ранее лидеры страны передвигались на автомобилях иностранного производства.

Малайзия