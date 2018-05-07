Ещё
Названы цены нового большого «внедорожника» FAW Senia R9
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы цены нового большого «внедорожника» FAW Senia R9 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Автогигант FAW опубликовал предварительный прайс-лист на флагманский кросс Senia R9, который был продемонстрирован мировой публике в прошлом месяце на Пекинской автовыставке.
Цена нового авто в Поднебесной будет начинаться от 90 000 и доходить до 140 000 юаней (894 тыс. до 1,39 млн рублей).
В качестве напоминания, скажем, что габариты новой модели следующие: 4505 х 1835 х 1659 мм, колесная база равна 2700 мм.
В движение авто приводиться турбодвижком CA4GA12TD рабочим объемом 1,2 литра, выдающий 143 л.с. В качестве трансмиссии будет доступна 5-скоростная механика и 7-диапазонный робот с двойным сцеплением. Тип привода исключительно передний.
Среднеразмерный «внедорожник» получил крупную решетку радиатора, светодиодную оптику, рейлинги на крыше и раздвоенные патрубки выхлопной системы, вмонтированные в задний бампер.
Добавим, что продажи новинки на китайском рынке должны начаться 27 мая нынешнего года.
Car.ru: последние новости
Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию Российский ТОП-10 популярных кроссоверов за первый квартал Журналисты Autocar тестировали BMW X7 до премьеры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД162
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»2
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Путин будет постоянно пользоваться «Кортежем»2
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение