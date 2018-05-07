Названы цены нового большого «внедорожника» FAW Senia R9

Автогигант FAW опубликовал предварительный прайс-лист на флагманский кросс Senia R9, который был продемонстрирован мировой публике в прошлом месяце на Пекинской автовыставке.

Цена нового авто в Поднебесной будет начинаться от 90 000 и доходить до 140 000 юаней (894 тыс. до 1,39 млн рублей).

В качестве напоминания, скажем, что габариты новой модели следующие: 4505 х 1835 х 1659 мм, колесная база равна 2700 мм.

В движение авто приводиться турбодвижком CA4GA12TD рабочим объемом 1,2 литра, выдающий 143 л.с. В качестве трансмиссии будет доступна 5-скоростная механика и 7-диапазонный робот с двойным сцеплением. Тип привода исключительно передний.

Среднеразмерный «внедорожник» получил крупную решетку радиатора, светодиодную оптику, рейлинги на крыше и раздвоенные патрубки выхлопной системы, вмонтированные в задний бампер.

Добавим, что продажи новинки на китайском рынке должны начаться 27 мая нынешнего года.