В России продали юбилейный 100-тысячный экземпляр Hyundai Creta

Об этом сообщает пресс-служба " Хендэ Мотор СНГ". В компании отметили, что знаменательная отметка была преодолена 7 мая 2018 года, менее чем за 2 года с момента старта продаж модели.

Кроссовер Hyundai Creta вышел на российский рынок в июле 2016 года и сразу же заслужил признание среди экспертов и автовладельцев. Ужe в 2017 году «Крета» стал «Автомобилем года» в номинациях «Компактные внедорожники» и «Новинка года». Стоит также отметить, что данная модель является бестселлером марки и самым продаваемым SUV в России.

На российском рынке Hyundai Creta представлен в четырех комплектациях — Start, Active, Comfort и Travel. Минимальная стоимость — 819 900 рублей. А в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России кроссовер можно приобрести в комплектации Style в специальной Чемпионской серии. Автомобиль отмечен эмблемой FIFA 2018 и дополняется особыми аксессуарами — эксклюзивными ковриками и официальным футбольным мячом Adidas с символикой мундиаля.