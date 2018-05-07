Porsche отремонтирует треть всех супераров 918 Spyder

Компания Porsche отзовет 305 экземпляров гибридного суперкара 918 Spyder — треть от всего тиража модели. Под действие сервисной акции попадают автомобили 2015 модельного года, реализованные в США.

У отзываемых автомобилей обнаружена коррозия элементов конструкции. Это приведет к тому, что в соединениях продольных и поперечных рулевых тяг могут появиться трещины. А при использовании автомобиля в экстремальных условиях, например, на гоночном треке, детали могут переломиться, и машина потеряет управление. Как уточняют в Porsche, на данный момент ни одного несчастного случая, произошедшего из-за дефекта подвески, не зафиксировано.

На сервисе заменят дефектные рулевые тяги. Все работы проведут бесплатно. Ремонт займет около семи-восьми часов.

В прошлом году из-за дефекта нижних рычагов передней подвески отозвали один 918 Spyder на российском рынке. До этого этой же машине пришлось посетить сервис из-за брака креплений ремня безопасности. Другие отзывы модели касались несправных рычагов задней подвески и других компонентов шасси.

Суперкар 918 Spyder выпущен тиражом 918 экземпляров. Модель вышла в 2013-м, а к ноябрю 2014-го все автомобили были раскуплены. Машина оснащается 887-сильной гибридной силовой установкой, в состав которой входит восьмицилиндровый двигатель объемом 4,6 литра и мощностью 608 сил, два электромотора, семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и литий-ионные батареи.

«Сотню» суперкар набирает за 2,6 секунды. Максимальная скорость — 345 километров в час. Долгое время модель удерживала звание быстрейшей серийной машины Нюрбургринга. В 2013 году она преодолела круг трека за 6 минут и 57 секунд.