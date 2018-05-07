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Lamborghini запускает отзыв моделей Centenario
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Lamborghini запускает отзыв моделей Centenario 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Национальная администрация безопасности дорожного движения объявила об отзыве Lamborghini Centenario. Отмечается, данная модель принадлежит к ряду самых редких автомобилей, выпущенных в прошлом году, поскольку является юбилейной версией, построенной в честь основателя марки.
Лимитированный Centenario, основанный на Aventador, использует достаточно мощный 6,5-литровый двигатель V12, способный производить до 759 лошадиных сил. Благодаря такому оснащению автомобиль способен разгоняться с места до 100 километров в час всего за 2,8 секунды и достигать предельной скорости в 349 км/ч. Отзывная кампания, коснувшаяся итальянского производителя, не предвещает серьезных дефектов и не представляет угрозу для владельцев транспортных средств. Все дело в том, что модели Lamborghini Centenario были просто оснащены неправильной этикеткой, указывающей на ошибочный вес автомобиля. Поэтому, в рамках отзыва марка проведет замену необходимых обозначений.
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