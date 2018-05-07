Безусловно, самой большой новостью российского автопрома с начала 2018 года стал сегодняшний громкий дебют первого автомобиля амбициозного проекта «Кортеж». Изначально планировалось создание роскошных представительских машин премиум-класса для правительственной элиты России, однако затем было решено создать и гражданские версии, которые будут выпущены в свободную продажу.
Как выяснилось, серийные автомобили будут выпускаться под маркой Aurus, логотип которой в виде щита со звездой украсил появившийся на инаугурации Президента России флагманский «Сенат-Лимузин», в котором избранный на четвертый срок Владимир Путин прокатился по Московскому Кремлю. Все модели Aurus будут называться по именам башен Кремля, которых насчитывается 20 штук.
Кроме седана и лимузина Aurus Сенат в серию пойдут микроавтобус Aurus Арсенал и внедорожник. Ранее мы предположили, что хорошим именем для люксового российского SUV стало бы название «Набат», однако по заявлению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, внедорожник выйдет под именем Aurus Комендант. Все машины Aurus будут продаваться желающим состоятельным российским автолюбителям по цене от 10 млн рублей, что дешевле ближайших конкурентов от Rolls-Royce и Bentley примерно на 20%.
В России уже продается роскошный английский внедорожник Bentley Bentayga и его цена в салонах начинается от 12 — 14 млн рублей. Предложение от Rolls-Royce пока еще не вышло в свет, однако начальная стоимость Rolls-Royce Cullinan едва будет меньше 16 млн рублей. Станет ли «дисконт» в 20-40% действенным инструментом для привлечения богатых покупателей к российской марке Aurus — мы пока не знаем, тем не менее, первая строчка русского Forbes наверняка заимеет по парочке Aurus в собственный гараж, ведь административный рычаг никто не отменял.
Если по лимузину Сенат мы можем получить представление о том, как будет выглядеть седан Сенат, а микроавтобус Арсенал успел засветиться на шпионских фото, хотя и под защитным тентом, то о дизайне внедорожника Aurus Комендант мы не знаем ничего. Сегодняшний дебютант приводился в движение 4.4 V8 битурбо 598 л.с. разработки НАМИ и Porsche, а пару ему составила 9-ступенчатая полностью российская автоматическая коробка передач. Где-то в «подвалах» НАМИ скрывается флагманский 800-сильный мотор, но он еще не готов, поэтому можно предположить, что для внедорожника и микроавтобуса оставят начальный 4.4 V8.
Также уже известно о планах поставок моделей Aurus на экспорт в Китай и на Ближний Восток. Серийным производством автомобилей новой российской люксовой марки займется совместное предприятие, созданное на паях ФГУП НАМИ и Sollers. Продажи «гражданских» версий Aurus начнутся в конце 2018 — начале 2019 года.