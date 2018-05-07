Aurus Комендант — люксовый внедорожник из России даст бой Bentayga и Cullinan

Безусловно, самой большой новостью российского автопрома с начала 2018 года стал сегодняшний громкий дебют первого автомобиля амбициозного проекта «Кортеж». Изначально планировалось создание роскошных представительских машин премиум-класса для правительственной элиты России, однако затем было решено создать и гражданские версии, которые будут выпущены в свободную продажу.

Как выяснилось, серийные автомобили будут выпускаться под маркой Aurus, логотип которой в виде щита со звездой украсил появившийся на инаугурации Президента России флагманский «Сенат-Лимузин», в котором избранный на четвертый срок Владимир Путин прокатился по Московскому Кремлю. Все модели Aurus будут называться по именам башен Кремля, которых насчитывается 20 штук.

Кроме седана и лимузина Aurus Сенат в серию пойдут микроавтобус Aurus Арсенал и внедорожник. Ранее мы предположили, что хорошим именем для люксового российского SUV стало бы название «Набат», однако по заявлению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова , внедорожник выйдет под именем Aurus Комендант. Все машины Aurus будут продаваться желающим состоятельным российским автолюбителям по цене от 10 млн рублей, что дешевле ближайших конкурентов от Rolls-Royce Bentley примерно на 20%.

В России уже продается роскошный английский внедорожник Bentley Bentayga и его цена в салонах начинается от 12 — 14 млн рублей. Предложение от Rolls-Royce пока еще не вышло в свет, однако начальная стоимость Rolls-Royce Cullinan едва будет меньше 16 млн рублей. Станет ли «дисконт» в 20-40% действенным инструментом для привлечения богатых покупателей к российской марке Aurus — мы пока не знаем, тем не менее, первая строчка русского Forbes наверняка заимеет по парочке Aurus в собственный гараж, ведь административный рычаг никто не отменял.

Если по лимузину Сенат мы можем получить представление о том, как будет выглядеть седан Сенат, а микроавтобус Арсенал успел засветиться на шпионских фото, хотя и под защитным тентом, то о дизайне внедорожника Aurus Комендант мы не знаем ничего. Сегодняшний дебютант приводился в движение 4.4 V8 битурбо 598 л.с. разработки НАМИ и Porsche , а пару ему составила 9-ступенчатая полностью российская автоматическая коробка передач. Где-то в «подвалах» НАМИ скрывается флагманский 800-сильный мотор, но он еще не готов, поэтому можно предположить, что для внедорожника и микроавтобуса оставят начальный 4.4 V8.