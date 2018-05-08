Топ-5 удивительных авто, оснащенных двумя силовыми агрегатами

Но все же, среди экспериментальных моделей было несколько любопытных образцов.

Mosler TwinStar Eldorado

В конце 90-х годов прошлого столетия компания Mosler, занимающаяся созданием суперкаров, начало работу над совершенно новой моделью — MT900. Но пока одни инженеры и конструкторы трудились над «девятисотым», другие принялись за тюниг уже готовых машин. Среди прочих в список попал и Cadillac Eldorado. Проект по модернизации авто назвали TwinStar. И в 2000 году компания Mosler TwinStar Eldorado был представлен публике. Внешность «американца» особо не изменилась, все метаморфозы были скрыты.

Главное, 16-клапанный мотор V8 с рабочим объемом 9,1 литра и мощностью под 300 л.с. прописался в багажнике. Точно такой же силовой агрегат поселился и под капотом. Соответственно, суммарная мощность двигателей составляла 600 л.с. Двигатели работали в паре с автоматической коробкой и полноприводной трансмиссией.

До отметки в 100 км/ч Mosler TwinStar Eldorado разгонялся за 5 секунд. А его максимальная скорость была придушена электроникой, поэтому составляла «скромные» 202 км/ч. Эти «черепашьи» 5 секунд не должны вводить в заблуждение, поскольку для машины весом под две тонны — результат фантастический.

В народ детище, конечно, не шагнуло. Его минимальная стоимость начиналась с отметки в 70 тысяч долларов. Поэтому, собрав 5 машин, Mosler отказался от этой экспериментальной модели.

Популярность MINI Classic подтолкнула его создателей к извилистому пути тюнинга. Поэтому в начале 60-х годов над машинами стали проводить всевозможные опыты. Под капотом MINI Classic умещались не только новые 6-цилиндровые силовые агрегаты, но и турбированные. Однако в 1963 году конструктору Алеку Иссигонису, создателю MINI, одного мотора показалось мало. Поэтому на базе прототипа Moke он создал модель Twini, оснащенную двумя двигателями.

Спереди находился 4-цилиндровый мотор с рабочим объемом 950 кубических сантиметров, сзади — базовый силовой агрегат на 850 кубических сантиметров. Суммарная мощность двигателей составляла около 180 л.с. Любопытно, сам Джон Купер взялся за доведение перспективной модели до ума. Этот подопытный кролик и стал прототипом гоночной вариации Twini. Помимо 2-моторной компоновки, авто получило усиленное шасси и подрамники. Подразумевалось, что этот автомобиль произведет фурор на кольцевой гонке Targa Florio, которая проходила на Сицилии.

На пробных заездах машина показывала превосходные результаты, однако свою первую и последнюю гонку она провалила. После удачного старта и авто неожиданно вышел из строя задний силовой агрегат. Из-за этого машине пришлось сойти с дистанции. На этом гоночная история Twini закончилась, как, впрочем, и самой модификации.

Citroen 2CV 4x4 Sahara

Citroen 2CV — автомобиль легендарный. Он, как Форд Т и «жучий» Volkswagen , способствовал массовому увлечению людей автомобилями. При этом, что интересно, на презентации журналисты модель буквально уничтожили. Более того, представители СМИ даже предрекли банкротство компании. Однако ничего этого не произошло. Citroen 2CV стал культовой моделью, обретя бессмертную славу «народного» авто. Среди множества вариаций особняком стоит 2CV Sahara. Эта вариация оснащалась двумя силовыми агрегатами, парой коробок передач и полноприводной трансмиссией. Внешне исходник и «Сахара» практически не отличались. Выдавали модификацию большее количество вентиляционных прорезей на крышке бывшего багажника (там ведь находился двигатель) и боковинах, а так же запасное колесо, расположенное на капоте. В салоне же взгляд цеплялся за пару замков зажигания и два рычага коробки передач. Правда, когда машина пошла в серию, лишний селектор убрали. А вот сцепление изначально было одно на оба силовых агрегата.

Изначально «Сахару» комплектовали двумя силовыми агрегатами по 12 л.с. каждый. Но позже их заменили на моторы, выдававшие по 14 «лошадей». Машина, задействовав оба «сердца», развивала скорость до 105 км/ч (на одном скорость не превышала 65 км/ч). Но главное в 2CV Sahara было не это, а его фантастическая проходимость. Этому способствовали узкие колеса, большой ход подвески, хорошая тяга моторов на низах, а также относительно легкий вес машины.

Но если обычная вариация 2CV купалась в лучах славы, то «Сахара» так и осталась недооцененной. В небольших количествах авто поставлялся во французскую и израильскую армию, но военные предпочитали другие внедорожники. Поэтому, выпустив 694 экземпляра, в «Ситроен» отказались от производства удивительного авто.

MTM TT Bimoto

В 2007 году в германском Папенбурге прошла испытание необычная гоночная машина — MTM TT Bimoto. Этот автомобиль, созданный на базе Audi TT, во время тестовых заездов сумел разогнаться до 392 км/ч. Необычность спорткара заключалась в том, что помимо родного «аудюшного» мотора в его багажнике находился дополнительный с рабочим объемном 1,8-литра. И после тюнинговых работ совокупная мощность двигателей составила 740 лошадиных сил. Весь этот табун был равномерно распределен между всеми колесами авто.

До 100 км/ч MTM TT Bimoto разгонялся за 3,5 секунды. И этот результат делал его полноценным соперником грозного Bugatti Veyron

Спустя некоторое время создатели модернизировали силовые агрегаты, увеличив суммарную мощность до 1020 л.с. Причем моторы работали независимо друг от друга. Соответственно, скорость разгона с 0 до 100 км/ч сократилась до 3-х с небольшим секунд.

Но серийным этой модификации Audi TT стать было не суждено. Выпустив 10 авто, создатели поставили на ней крест. Подвели банальные причины: дороговизна, сложность конструкции и трудный ремонт.

В середине 00-х годов на Детройтском автосалоне компания Jeep представила удивительный концепткар — Hurricane. Его необычность заключалась в том, что машина оснащалась парой силовых агрегатов (спереди и сзади) Hemi V8 с рабочим объемом 5,7-литров каждый. А их суммарная мощность составляла 660 «лошадей». Но такой табун, похоже, напугал своих создателей. Поэтому в Chrysler решили, что внедорожник нуждается в системе отключения цилиндров. Поэтому машина могла ехать как на 4-х цилиндрах, так и на 16-и. Что касается крутящего момента, то он составлял 1000 Нм. Кроме этого «Джип» мог похвастать подвеской с большим ходом и уникальным рулевым управлением. Дело в том, что внедорожник мог вращаться на 360 градусов в буквальном смысле, поскольку колеса поворачивались куда угодно. Не забыли создатели и о скоростной составляющей.

Несмотря на своеобразный внешний вид (Hurricane напоминал марсоход или машину постапокалиптического будущего), внедорожник разгонялся до сотни за 4,9 секунды. Однако и он не стал серийным. Дело ограничилось выставочным концептом.