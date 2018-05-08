Утечка про Tesla Model Y: производство стартует в ноябре 2019

Первые подробности о планируемой к запуску электро-SUV Model Y глава компании Tesla Илон Маск придал огласке приблизительно год назад. Однако теперь стало точно известно, когда концерн начнет производство своей новейшей модели.

Уже в ноябре 2019 года производство должно стартовать в городе Фримонт, штат Калифорния, а приблизительно через 2 года — еще и в Китае. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией инсайдеров. Кроме того, аналогично Model 3, будет собираться Model X — в различных исполнениях, с полным приводом и аккумуляторами мощностью от 60 до 100 Квт.

План оптимистичен, но выполним Как это принято при подготовке к выпуску новых автомобилей, Tesla предварительно проинформировала производителей автомобильных запчастей о своих планах и разместила соответствующие заказы необходимых компонентов.

При этом, вместо обычных двух, а то и трех лет предварительной подготовки у Tesla есть лишь 1,5 года до намеченного старта производства. Тем не менее, концерн в прошлом уже демонстрировал, что и столь агрессивные календарные планы более чем выполнимы.

Еще в феврале этого года Илон Маск сообщил, что стремится к «ежегодной мощности производства в миллион Model Y». Поэтому уже сейчас Tesla принимает предложения от потенциальных поставщиков запчастей.

Запланирован и электрогрузовик Также в планах предприятия значится выпуск электро-пикапа, который должен появиться в 2020 году параллельно с родстером Tesla. По словам Илона Маска, этот электромобиль будет «несколько больше», чем Ford F-150 (самый продаваемый пикап в США), а в его комплектацию войдет «Gamechanger». О том, что это такое, Маск умолчал.

На тему аккумуляторов и запаса хода в компании Tesla тоже особо распространяться не стали. А ведь именно это будет особенно интересным моментом: с учетом внедорожных способностей и необходимой тяги родстер может оказаться настоящим пожирателем энергии.

В целом же, кажется, компания Tesla, как говорится, включила следующую передачу. Ее амбициозный календарный план выглядит таким образом: в 2019-м году должны появиться первые модели Tesla Semi Truck и Model Y. В 2020-м года к ним присоединятся Roadster и Pickup. Очень вероятным кажется и появление нового поколения Model S. Остается надеяться только на то, что американцы не слишком много на себя берут, иначе им угрожает фиаско, как это произошло с Model 3.

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