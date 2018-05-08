Brembo работает над электрическими тормозными системами

Brembo считает, что электрификация потребительских автомобилей приведет к резкому увеличению спроса на новые тормозные системы. В отличие от традиционных гидравлических тормозных систем, электрические тормоза используются практически всеми гибридными и моделями с нулевым уровнем выбросов, которое в настоящее время доступны на мировых рынках.

Выступая перед Car and Driver исполнительный директор Brembo Джованни Канавотто рассказал о будущем тормозных систем, установленных на электромобилях.

«Электрифицированные тормозные системы станут настоящей тенденцией в течение следующего десятилетия. Тормозные системы действительно дают нам и автопроизводителям гибкость при настройке. Мы использовали их в Формуле 1 годами. В будущих автомобилях они смогут подстраиваться под водителя» — говорит представитель компании и подчеркивает: «Большинство автопроизводителей выражают желание электрифицировать весь автомобиль, а не только силовую установку».

В конечном итоге переход от нынешних тормозов до электрических будет совершен, однако, как быстро это произойдет — неизвестно. «Нам нужно будет работать над алгоритмами…Но в этом есть большие преимущества: электрические системы более управляемы, чем гидравлические» — комментирует исполнительный директор Brembo.