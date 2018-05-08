Ещё
Volvo переходит на Android
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo переходит на Android 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
На автомобилях Volvo будет устанавливаться информационная система Sensus, основанная на платформе Android.
Между Volvo и Google подписано соглашение о полноценном сотрудничестве. В ближайшие годы новые автомобили от Volvo оснастят информационно-развлекательной системой с доступом к имеющимся сервисам Google.
Водителям станет доступно множество приложений, существенно упрощающих передвижение. В их число можно отнести набор карт от Google в актуальном состоянии.
Кроме того следует выделить платформу Google Assistant. Она может отвечать за кондиционирование в машине, воспроизведение музыки, ряд других функций, которые пригодятся водителю.
По условиям договора предусматривается также обновление программного обеспечения
Однако, несмотря на взаимодействие с Google, Volvo продолжит разработку своих информационных систем. Поэтому две компании плотно будут сотрудничать.
Car.ru: последние новости
Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию Летом на рынок выйдет обновлённый гибридный седан Kia Optima Названы цены нового большого «внедорожника» FAW Senia R9
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Стали известны названия всех автомобилей проекта «Кортеж»
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Троллейбус протаранил столб в Москве
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение