Volvo переходит на Android

На автомобилях Volvo будет устанавливаться информационная система Sensus, основанная на платформе Android.

Между Volvo и Google подписано соглашение о полноценном сотрудничестве. В ближайшие годы новые автомобили от Volvo оснастят информационно-развлекательной системой с доступом к имеющимся сервисам Google.

Водителям станет доступно множество приложений, существенно упрощающих передвижение. В их число можно отнести набор карт от Google в актуальном состоянии.

Кроме того следует выделить платформу Google Assistant. Она может отвечать за кондиционирование в машине, воспроизведение музыки, ряд других функций, которые пригодятся водителю.

По условиям договора предусматривается также обновление программного обеспечения

Однако, несмотря на взаимодействие с Google, Volvo продолжит разработку своих информационных систем. Поэтому две компании плотно будут сотрудничать.