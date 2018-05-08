BMW решил вернуться в Ле-Ман 

Баварская компания еще в далеком 1999 году впервые одержала победу в 24 часах Ле-Мана с помощью прототипа V12 LMR, правда уже сейчас представители BMW отмечают, что марка готова вернуться в знаменитую гонку на выносливость.
Несмотря на то, что его главные конкуренты Audi и Porsche уже покинули гонку, немецкий производитель решил сосредоточиться на победе и разработать новый автомобиль, получивший название Spike. В отличие от V12 LMR, BMW Spike получает закрытую кабину и практически не имеет сходства со своим предшественником или любым прототипом, принявшим участие в соревнованиях на Ле-Мане. Самым интригующим и впечатляющим элементом дизайна новинки является короткая передняя панель, дополненная острыми углами, а также крышки колес, созданные для улучшения аэродинамики. Выступая перед Motorsport пару недель назад, директор BMW Motorsport Йенс Марквардт сказал, что компания изучила возможность создания прототипа с водородным топливным элементом с нулевым уровнем выбросов. «Это то, что мы видели с точки зрения исследования, что это возможно. Это была бы технология, которую можно было бы рассмотреть в гонках на выносливость, и это то, на что мы могли бы смотреть в будущем», — сказал он.