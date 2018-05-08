Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России 

В прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей резко пошли вверх на фоне дешевеющего рубля.
Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, некоторые модели в десятке самых востребованных улучшили свои позиции. Впрочем, топ-5 бестселлеров остаются неизменными: это Kia Rio (8 523 шт.), Lada Vesta (7 786 шт.), Lada Granta (7 447 шт.), Hyundai Solaris (6 520 шт.) и Hyundai Creta (5 933 шт.). Удержал шестую свою позицию и Volkswagen Polo (4 882 шт.).
На седьмую строчку вырвалась Lada XRay (4 309 шт.), которая месяцем ранее занимала только 14 место. На 8-м по-прежнему находится Lada Largus (3 569 шт.), а на 9-е с 7-го опустился Renault Duster (3 503 шт.). Замкнула топ-10 Lada 4x4 (3 145 шт.). Для сравнения, в марте отечественный внедорожник был лишь 19-м.
Также следует отметить, что в топ-25 бестселлеров, который традиционно состоит из массовых бюджетных моделей, вошел Toyota Land Cruiser Prado. Модель занимает последнюю, 25 строчку с результатом 1 877 проданных экземпляров.