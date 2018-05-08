Ещё
Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России 

Авторамблер 8 мая 2018
Фото: Авторамблер
В прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей резко пошли вверх на фоне дешевеющего рубля.
Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, некоторые модели в десятке самых востребованных улучшили свои позиции. Впрочем, топ-5 бестселлеров остаются неизменными: это Kia Rio (8 523 шт.), Lada Vesta (7 786 шт.), Lada Granta (7 447 шт.), Hyundai Solaris (6 520 шт.) и Hyundai Creta (5 933 шт.). Удержал шестую свою позицию и Volkswagen Polo (4 882 шт.).
На седьмую строчку вырвалась Lada XRay (4 309 шт.), которая месяцем ранее занимала только 14 место. На 8-м по-прежнему находится Lada Largus (3 569 шт.), а на 9-е с 7-го опустился Renault Duster (3 503 шт.). Замкнула топ-10 Lada 4x4 (3 145 шт.). Для сравнения, в марте отечественный внедорожник был лишь 19-м.
Также следует отметить, что в топ-25 бестселлеров, который традиционно состоит из массовых бюджетных моделей, вошел Toyota Land Cruiser Prado. Модель занимает последнюю, 25 строчку с результатом 1 877 проданных экземпляров.
Авторамблер: последние новости
Российский авторынок вырос на 17,6% В России будет продаваться новый кроссовер Volkswagen Маск назвал новые сроки появления Tesla Model Y
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована схема движения у Крымского моста130
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
Какие новинки поступят в продажу в мае?
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
Toyota Fortuner: «Камри» на раме?
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение