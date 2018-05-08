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Rolls-Royce Cullinan обнажил «королевский тыл»
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Rolls-Royce Cullinan обнажил «королевский тыл» 

Allroader.ru 29 минут назад
Фото: Allroader.ru
Начало мая 2018 года стало весьма урожайным на громкие премьеры автомобильной промышленности для сильных мира сего. Только вчера весь Интернет бурно обсуждал представленный российский Aurus Сенат-Лимузин и размышлял о внедорожнике Aurus Комендант, а уже в четверг нас ждет презентация Rolls-Royce Cullinan — первого SUV британской марки.
Пока же, дабы скрасить ожидание публики, маркетологи Rolls-Royce приоткрыли пелену тайны над задней частью готовящегося к дебюту «королевского внедорожника» и опубликовали фотографию задней фары автомобиля. Впрочем, тут новостей оказалось не слишком много, поскольку элемент практически полностью повторяет таковой у нового поколения Phantom.
Что интересно, сам производитель из Гудвуда избегает называть свое творение внедорожником или SUV, поскольку не наделяет его таким понятием как утилитарность — Rolls-Royce это всегда только комфорт, удовольствие и безопасность. Вместо этого компания описывает Cullinan так — это «автомобиль с высоким профилем, способный покорить любую земную поверхность».
Для дополнительного пиара Куллинана, англичане договорились с телеканалом National Geographic о всестороннем освещении заключительной фазы ходовых испытаний внедорожника в различных живописных уголках планеты. На своем канале в Youtube фотографы и операторы NG публикуют фото-видео отчеты об экспедиции и, наверняка, покажут что-то еще до 10 мая, когда Cullinan представят официально.
Пока что информации о новинке совсем не много. Cullinan создан на алюминиевой платформе «Архитектура роскоши» от нового Phantom, которая в будущем даст жизнь всем новым моделям производителя. Несмотря на все слухи, Rolls-Royce отрицает, что новая тележка имеет какое-то отношение к архитектуре CLAR разработки головной корпорации BMW.
Под капотом Cullinan наверняка найдет себе применение битурбо V12 от того же Phantom объемом 6.75 литра, который в седане развивает 563 л.с. мощности и крутящий момент 900 Нм. Посредством 8-ступенчатой автоматической коробки передач тяга будет передаваться на все четыре колеса супер-дорогого внедорожника. Конечно, «англичанин» не станет претендовать на лавры G-Class, тем не менее, определенная проходимость у него будет присутствовать.
Уже в четверг мы увидим Rolls-Royce Cullinan во всей красе и грядущий российский Aurus Комендант получит достойного соперника. Его цена должна стартовать с отметки в 200 000 евро, однако за счет различных опций и кастомизации она легко сможет увеличиться втрое. К примеру, покупателям будет доступен комплект Viewing Suite из выдвижных «сидушек» со столиком в багажник.
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