Rolls-Royce Cullinan обнажил «королевский тыл»

Начало мая 2018 года стало весьма урожайным на громкие премьеры автомобильной промышленности для сильных мира сего. Только вчера весь Интернет бурно обсуждал представленный российский Aurus Сенат-Лимузин и размышлял о внедорожнике Aurus Комендант, а уже в четверг нас ждет презентация Rolls-Royce Cullinan — первого SUV британской марки.

Пока же, дабы скрасить ожидание публики, маркетологи Rolls-Royce приоткрыли пелену тайны над задней частью готовящегося к дебюту «королевского внедорожника» и опубликовали фотографию задней фары автомобиля. Впрочем, тут новостей оказалось не слишком много, поскольку элемент практически полностью повторяет таковой у нового поколения Phantom.

Что интересно, сам производитель из Гудвуда избегает называть свое творение внедорожником или SUV, поскольку не наделяет его таким понятием как утилитарность — Rolls-Royce это всегда только комфорт, удовольствие и безопасность. Вместо этого компания описывает Cullinan так — это «автомобиль с высоким профилем, способный покорить любую земную поверхность».

Для дополнительного пиара Куллинана, англичане договорились с телеканалом National Geographic о всестороннем освещении заключительной фазы ходовых испытаний внедорожника в различных живописных уголках планеты. На своем канале в Youtube фотографы и операторы NG публикуют фото-видео отчеты об экспедиции и, наверняка, покажут что-то еще до 10 мая, когда Cullinan представят официально.

Пока что информации о новинке совсем не много. Cullinan создан на алюминиевой платформе «Архитектура роскоши» от нового Phantom, которая в будущем даст жизнь всем новым моделям производителя. Несмотря на все слухи, Rolls-Royce отрицает, что новая тележка имеет какое-то отношение к архитектуре CLAR разработки головной корпорации BMW

Под капотом Cullinan наверняка найдет себе применение битурбо V12 от того же Phantom объемом 6.75 литра, который в седане развивает 563 л.с. мощности и крутящий момент 900 Нм. Посредством 8-ступенчатой автоматической коробки передач тяга будет передаваться на все четыре колеса супер-дорогого внедорожника. Конечно, «англичанин» не станет претендовать на лавры G-Class, тем не менее, определенная проходимость у него будет присутствовать.

Уже в четверг мы увидим Rolls-Royce Cullinan во всей красе и грядущий российский Aurus Комендант получит достойного соперника. Его цена должна стартовать с отметки в 200 000 евро, однако за счет различных опций и кастомизации она легко сможет увеличиться втрое. К примеру, покупателям будет доступен комплект Viewing Suite из выдвижных «сидушек» со столиком в багажник.