Проект «Кортеж». Что известно о новом лимузине Президента России 

Фото kremlin.ruПроект «Кортеж». Что известно о новом лимузине Президента России
Владимир Путин приехал на инаугурацию на новом лимузине проекта «Кортеж».
Проект предусматривает создание президентского лимузина и линейки автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц страны. Разработкой автомобилей «Кортеж» занимается ФГУП «НАМИ».
Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг России, глава государства приступил к замене старого парка автомобилей на новый, сделанный в России.
Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей российского производства для перевозки первых лиц государства. Разрабатываются четыре типа: лимузин, седан, внедорожник и минивэн.
Одной из целей проекта является замена иномарок на отечественные машины в правительственном кортеже.
Технические характеристики лимузина:
Длина 6620 мм Ширина 2000 мм Высота 1695 мм Дорожный просвет 200 мм Двигатель 4,4 л V8 (598 л. с.)
Масса 6500 кг (бронированная версия)
Привод AWD (полный)
Коробка передач Автоматическая 9-ступенчатая