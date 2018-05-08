Проект «Кортеж». Что известно о новом лимузине Президента России

Фото kremlin.ruПроект «Кортеж». Что известно о новом лимузине Президента России

Владимир Путин приехал на инаугурацию на новом лимузине проекта «Кортеж».

Проект предусматривает создание президентского лимузина и линейки автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц страны. Разработкой автомобилей «Кортеж» занимается ФГУП «НАМИ».

Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг России, глава государства приступил к замене старого парка автомобилей на новый, сделанный в России.

Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей российского производства для перевозки первых лиц государства. Разрабатываются четыре типа: лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

Одной из целей проекта является замена иномарок на отечественные машины в правительственном кортеже.

Технические характеристики лимузина:

Длина 6620 мм Ширина 2000 мм Высота 1695 мм Дорожный просвет 200 мм Двигатель 4,4 л V8 (598 л. с.)

Масса 6500 кг (бронированная версия)

Привод AWD (полный)

Коробка передач Автоматическая 9-ступенчатая