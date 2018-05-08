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Первый кроссовер Rolls-Royce: официальное изображение
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Первый кроссовер Rolls-Royce: официальное изображение 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Первый кроссовер Roll-Royce получил название в честь самого крупного алмаза в мире — Cullinan. Недавно британский автопроизводитель сообщил, что новинка будет презентована 10 мая, а также начал тизерную кампанию в преддверии анонса. На опубликованном тизере частично показана корма автомобиля, точнее, можно увидеть лишь один из задних фонарей кроссовера.
Технические характеристики Cullinan пока держатся в секрете. Известно только, что кроссовер будет построен на базе адаптированной платформы Architecture of Luxury — той же, что лежит в основе седана Phantom. Предполагается, что и двигатель кроссовер получит от той же модели — возможно, им станет битурбированный V12 объемом 6,75 литра, выдающий около 560 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
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