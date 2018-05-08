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Представлен официальный тизер нового кроссовера Rolls-Royce Cullinan
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Представлен официальный тизер нового кроссовера Rolls-Royce Cullinan 

Daily-Motor 22 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Британская автомобильная компания Rolls-Royce представила тизер своего первого кроссовера — Cullinan, официальный дебют которого запланирован на 10 мая.
На опубликованном в Сети изображении виден задний фонарь автомобиля, в центральной части которого можно заметить логотип «Роллс-Ройс».
Технических подробностей относительно первого в истории Rolls-Royce кроссовера пока крайне мало. Известно лишь то, что автомобиль построят на сверхлегкой алюминиевой платформе, которая в будущем выступит в качестве базы для других моделей компании.
Под капот новинка должна получить 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом мощностью 671 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента. Сочетаться с ним будет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия ZF и система полного привода.
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