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Rolls-Royce представил один из роскошнейших кроссоверов в мире
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Rolls-Royce представил один из роскошнейших кроссоверов в мире 

BFM.RU 32 минуты назад
Фото: BFM.RU
Rolls-Royce представил первый в истории марки и один из самых роскошных кроссоверов в мире. Ему дали имя Cullinan. Он назван по имени самого большого в мире неограненного алмаза на более чем 3100 карат, найденного в 1905 году в южноафриканской шахте. Его еще называют «Звезда Африк».
Новый кроссовер от Rolls-Royce также отличается особой роскошью и внушительными габаритами. Он значительно превосходит по размерам кроссовер от Bentley — Bentayga, а в будущем не исключено появление и длиннобазной версии.
Технически Cullinan схож с седаном Rolls-Royce Phantom: у них общий алюминиевый каркас, который в компании называют «Архитектурой роскоши». Кузов тоже алюминиевый. Двигатель — только бензиновый V12 (с турбонаддувом) классическим для Rolls объемом 6,75 литра, мощностью 571 лошадиная сила. Никаких гибридов и дизелей. Максимальная скорость ограничена отметкой 250 километров в час, а разгон — до сотни Rolls-Royce и вовсе не сообщает. Почему Rolls-Royce решил выпустить кроссовер?
Юрий Урюков замглавного редактора портала Авто@mail.ru «Можно, конечно, долго рассказывать о традициях марки, о роскоши традиционной и прочих всяких вещах. Но нужно понимать, что сейчас сегмент внедорожников и кроссоверов — это самый быстрый, самый выгодный, самый быстрорастущий сегмент на рынке, при этом в любых размерных категориях. Начиная от самых маленьких автомобилей, заканчивая самыми роскошными. И собственно говоря, уже и Bentley в этот сегмент вступила, и Lamborghini показала Urus свой кроссовер спортивный, и, в принципе, дело осталось только за Rolls-Royce, который, в общем, должен играть по правилам, в любом случае и терять свою долю на лакшери-рынке, естественно, марка не хотела. Раскупать этот автомобиль, безусловно, будут».
Задние двери у Rolls-Royce Cullinan открываются против хода. В интерьере никакого пластика — только кожа, дерево, металл и шерстяные ковры. Сзади будет два раздельных кресла, между ними расположено отделение с декантером для вин, холодильником и бокалами для шампанского и виски. При этом багажник отделен от салона стеклянной перегородкой. На какого покупателя ориентирован новый кроссовер и появится ли он в России?
Павел Федоров ведущий телеканала «Авто+» «Я думаю, что здесь идет речь о фанате именно марки, это может быть еще одна машина в гараже. Скорее всего, это именно так и происходит, нет такого, что вот там был большой седан, а теперь вот кроссовер, купленный на последние деньги. Это показатель того, что у человека есть желание следовать последним тенденциям и, конечно же, есть деньги. В России хоть автомобиль можно сказать довольно редкий, тем не менее, у нас за такие вещи готовы платить. Поэтому здесь даже цена — не вопрос для российского потребителя. Важно, что у кого-то появится первым этот автомобиль, перекупленный в какой-то очереди».
В Европе цена на Cullinan начинается от 265 тысяч евро (около 20 млн рублей), а первые клиенты получат машины в будущем году. Предзаказы принимаются с момента начала закрытых презентаций. В Москве они пройдут 30 мая и 1 июня.
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