Для фанатов: у Nissan Kicks появилась лимитированная спецверсия

В Мексике стартовали продажи нового варианта исполнения компактного «паркетника» Nissan

Спецверсию Kicks назвали Fan Edition, правда, в компании не объяснили, фанатам чего предназначена новинка. Впрочем, на одном из распространенных производителем изображений кроссовер «запечатлен» на стадионе, а рядом с машиной мы видим футбольный мяч. Очевидно, поклонникам этого вида спорта и посвятили особую комплектацию.

Кузов Nissan Kicks Fan Edition окрашен в синий цвет, крыша выполнена в белом, а стойки — в черном. У «паркетника» тонированные стекла. В салоне — синие вставки в дефлекторах обдува, фирменные коврики с окантовкой того же оттенка. В список оборудования новинки вошли: 17-дюймовые диски, мультимедийная система с тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, кожаное рулевое колесо, парктроник, ABS и EBD.

В Мексике кросс предлагается с единственным бензиновым «атмосферником» 1.6 HR16DE мощностью 118 л.с. Kicks Fan Edition доступен только с пятиступенчатой механической коробкой передач, хотя для стандартной модели еще предусмотрен вариатор. Привод у всех версий — лишь передний.

Цена новинки — от 333 500 песо, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 084 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, обычный кросс стоит от 298 300 песо — это около 969 000 рублей. Тираж спецверсии Fan Edition ограничен 400 экземплярами. В Мексике продают Kicks локальной сборки: производство модели стартовало в этой стране в 2016-м на заводе Nissan, который также выпускает седаны Sentra и Versa, компакты Note и March (предыдущая Микра).

На фото: салон стандартного Nissan Kicks

Напомним, Nissan намерен продавать компактный кроссовер Kicks в более чем 80-ти странах. Так, помимо Мексики модель уже доступна в Бразилии и Китае (в этих странах также налажено производство Кикса), а летом 2018-го «паркетник» доберется до США и Канады. Предназначенный для вышеперечисленных стран кросс построен на платформе V альянса Renault-Nissan (используется на Nissan Note и Pulsar), привод у такого кроссовера — исключительно передний. Для других рынков, в частности для Индии, Kicks могут перевести на платформу B0, которая также лежит в основе, например, Renault Duster . В этом случае у Кикса могут появиться полноприводная версия и, соответственно, неплохие перспективы в России. Хотя российский офис Nissan пока так и не объявил о планах вывести «паркетник» на наш рынок.

По материалам: www.kolesa.ru