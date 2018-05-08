«КамАЗ» увеличил производство в апреле на 8%

«КамАЗ» выпустил в апреле 2018 года 3,4 тыс. машинокомплектов, что на 8% превышает аналогичный показатель апреля 2017 года, сообщила компания.

Завод всего за январь—апрель 2018 года отгрузил потребителям, партнерам по выпуску спецтехники, сборочным предприятиям и ремонтным подразделениям 11,2 тыс. готовых автомобилей, шасси, сборочных и ремонтных комплектов, что на 7% выше аналогичного показателя прошлого года.

Ранее сообщалось, что группа в 2017 году увеличила продажи в России и на других рынках на 11% — до 38,2 тыс. штук. Компания занимает в России 45% рынка грузовых автомобилей полной массой свыше четырех тонн.