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Volkswagen выпускает ряд тизеров нового Golf GTI TCR
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Volkswagen выпускает ряд тизеров нового Golf GTI TCR 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В преддверии официальной премьеры Volkswagen Golf GTI TCR, немецкий производитель демонстрирует сразу несколько официальных изображений автомобиля. Отмечается, презентация модели состоится буквально через несколько дней на мероприятии в Австралии.
Последние заявления гласят, что Volkswagen покажет публике Golf GTI TCR уже на этой неделе. В отличие от гоночного автомобиля, имеющего аналогичное название и представленного в 2016 году, это будет дорожная версия, что станет доступна для заказа до конца нынешнего года.
Полная информация о модели пока не вышла, но известно, что в качестве оснащения будет использоваться турбодвигатель (вероятно 2,0-литровый TSI), способный обеспечивать порядка 290 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента. Используют передний привод и семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. По сообщениям Volkswagen, дорожная модель получит максимальную скорость в 250 километров в час с использованием ограничителя или без него — 264 км/ч. В результате это будет «самый быстрый Golf и, как правило, самый быстрый Volkswagen, лицензированный для использования на дорогах общего пользования».
Отмечается, предстоящий автомобиль не станет самым мощным, поскольку гоночный Golf имеет отдачу в 350 лошадиных сил.
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