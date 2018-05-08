Продажи автомобилей Renault в РФ в январе-апреле выросли на 20% — до 45,1 тыс. единиц

Отмечается, что в России представлено более 160 официальных дилерских центров Renault.

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