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Продажи автомобилей Renault в РФ в январе-апреле выросли на 20% — до 45,1 тыс. единиц
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Продажи автомобилей Renault в РФ в январе-апреле выросли на 20% — до 45,1 тыс. единиц 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Более 45,1 тыс. автомобилей марки Renault было продано в России в январе-апреле 2018 г., что на 20% больше показателя аналогичного периода 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Renault в апреле реализовали 11 тыс. 954 автомобиля — на 3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи Renault на российском рынке составили 45 тыс. 149 машин, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в России представлено более 160 официальных дилерских центров Renault.
«Такие результаты (продаж — прим. Агентства «Москва») стали возможны, прежде всего, благодаря реализации стратегии, основанной на локальном производстве, и во многом обусловлены представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV, которая в июне прошлого года дополнилась новым флагманским кроссовером Renault Koleos», — уточняется в сообщении.
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